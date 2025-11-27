Milan-Como in Australia, è arrivato un altro sì: cosa manca per l’ufficialità

Nuovi sviluppi per quanto riguarda Milan-Como in Australia: è arrivato un altro sì in questi minuti, cosa manca ora per l’ufficialità

Il dossier legato allo spostamento di Milan-Como a Perth compie nuovi passi avanti. La gara dell’8 febbraio, valida per la 24ª giornata, non potrà svolgersi a San Siro a causa della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. La Lega Serie A lavora da settimane per costruire una soluzione alternativa, con l’Australia individuata come sede ideale. Le autorizzazioni necessarie seguono un percorso preciso e ogni passaggio positivo porta il progetto sempre più vicino a un annuncio formale. L’ultimo via libera arrivato in ordine di tempo apre una fase nuova e alimenta la convinzione che l’operazione possa essere realizzata entro le prossime settimane.

La svolta arriva dalla Confederazione asiatica: un altro “sì” decisivo

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, dopo numerosi consensi raccolti negli ultimi giorni è arrivato anche quello della Confederazione asiatica (AFC). Non si tratta di un’autorizzazione piena, perché il via libera è accompagnato da una serie di vincoli che la Lega Serie A ora analizza con attenzione. L’approvazione dell’AFC rappresenta comunque un passaggio fondamentale, richiesto dopo l’ok già ottenuto da FIGC, UEFA e dalla Federazione calcistica australiana. L’iter segue dunque la linea prevista e conferma l’impegno delle istituzioni per permettere alla partita di svolgersi all’estero. Un appuntamento del genere offrirebbe visibilità al calcio italiano e aumenterebbe l’interesse internazionale attorno alla Serie A, motivo per cui ogni organismo coinvolto valuta con cura ogni dettaglio prima di concedere l’autorizzazione definitiva.

Cosa manca per l’annuncio definitivo

Qualora la Lega Serie A accogliesse le indicazioni poste dall’AFC, mancherebbe soltanto l’ultimo passaggio: il via libera della FIFA. Una volta ottenuta l’approvazione dell’organismo mondiale, il trasferimento della gara in Australia diverrebbe ufficiale. Per ora la prudenza resta la linea scelta da De Siervo e dai vertici della Lega, consapevoli dell’importanza di un progetto che potrebbe aprire nuove opportunità commerciali e sportive. Milan-Como si avvicina sempre più a Perth, mentre il calcio italiano osserva un possibile passo storico verso una maggiore apertura internazionale. La decisione finale è attesa a breve, con l’obiettivo di offrire pianificazione e chiarezza alle due squadre e ai tifosi che seguiranno l’evento dall’altra parte del mondo.