Rinnovo Maignan, le parole di Rabiot spiazzano: messaggio chiaro al Milan

Il messaggio chiaro e tondo da parte di Rabiot sul rinnovo di Maignan: il centrocampista francese spinge per la permanenza del portiere

Il derby di domenica ha confermato ancora una volta l’importanza di Mike Maignan per il Milan. Il portiere francese è stato decisivo in più di un’occasione, mostrando sicurezza tra i pali e leadership nello spogliatoio. Adrien Rabiot, suo grande amico e compagno di squadra, ha lodato il portiere: “È stato eccezionale. Spero che rinnovi il contratto con il Milan, come tutti noi. Mike è un portiere straordinario e per noi è determinante. Ama la maglia rossonera e mi auguro che continui a crescere in questa società”.

Le ultime sul rinnovo di Maignan

Le trattative per il rinnovo, però, restano ferme da tempo. La dirigenza rossonera aveva trovato un’intesa a 5 milioni in primavera, ma alcune prestazioni considerate al di sotto delle attese hanno fatto scattare una revisione dell’offerta. L’estate ha visto l’addio molto vicino, evitato solo dall’intervento di Massimiliano Allegri. Il tecnico ha instaurato un rapporto speciale con Maignan, creando un clima positivo nella squadra e favorendo la crescita del portiere grazie anche al lavoro del nuovo preparatore Filippi.

Il ruolo di Allegri

Nei prossimi giorni, Casa Milan proverà a riallacciare i contatti con l’entourage di Maignan, con l’obiettivo di trovare un punto d’incontro. Il rapporto con Allegri e i progressi del gruppo potrebbero giocare un ruolo decisivo nel convincere il portiere a restare. Nonostante le difficoltà, il club punta a trasformare la fiducia in continuità, con l’intenzione di garantire stabilità a una delle figure chiave della squadra per affrontare la prossima stagione con ambizione e sicurezza tra i pali.