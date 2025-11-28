Calciomercato Milan, il piano per la difesa: conferme sul pupillo di Tare

Il club rossonero vuole prendere un nuovo difensore e Tare ha un nome che ritiene ideale per Allegri: le ultime notizie.

Manca poco più di un mese all’apertura della sessione invernale del calciomercato e ogni società sta ragionando su possibili interventi da effettuare a gennaio 2026. In casa Milan non è diverso. La squadra è in piena lotta Scudetto e dare uno-due innesti a Massimiliano Allegri consentirebbe di potersi giocare il tricolore fino alla fine della Serie A.

In ogni reparto farebbe comodo un rinforzo. In difesa servirebbe un centrale con esperienza, a centrocampo un esterno destro in grado di non far rimpiangere Alexis Saelemaekers e in attacco un centravanti capace di fare gol con regolarità. Ovviamente, non è semplice trovare profili di ottimo livello a prezzi contenuti. Quello invernale è spesso un mercato complicato, bisogna essere bravi a cogliere le occasioni.

Difesa Milan, colpo di mercato in Serie A? Tare ci pensa

L’idea del Milan è quella di cedere in prestito il 19enne David Odogu e di sostituirlo con un difensore più pronto per giocare. L’ex Wolfsburg è ritenuto un giovane promettente, però ancora acerbo: meglio cercare di fargli avere minutaggio altrove che tenerlo a fare panchina. Mercoledì ha giocato titolare con il Milan Futuro nella vittoria 1-0 contro il Real Calepina.

Secondo quanto rivelato da Alessandro Jacobone, coordinatore di Milan Community, ci sono conferme sul nome di Mario Gila. La società rossonera è leggermente indietro rispetto ad altre pretendenti, però Igli Tare può essere un fattore importante. Infatti, fu proprio lui a portare lo spagnolo alla Lazio nel 2022.

Gila si è trasferito a Roma proveniente dal Real Madrid, che ha incassato 6 milioni di euro e si è anche tenuto una percentuale del 50% sulla futura rivendita. Il 25enne catalano ha un contratto in scadenza a giugno 2027 e non sembra voler rinnovare, motivo per il quale la Lazio sarà costretta a venderlo entro la fine della prossima estate.

La società biancoceleste ha avuto il mercato estivo bloccato, però a gennaio dovrebbe poter tornare a operare anche in entrata, senza che le spese superino i ricavi (saldo 0 o in attivo). Incassare un po’ di soldi e tagliare il monte stipendi è una missione che la Lazio ha, anche perché deve evitare di avere problemi per la sessione estiva del calciomercato 2026.

Gila è uno dei sacrificabili, anche se dover corrispondere al Real Madrid una buona parte dell’incasso è una “beffa”. La Lazio lo valuta oltre 20 milioni di euro. Vedremo chi si farà avanti con offerte concrete.