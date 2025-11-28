Gli scout del Milan hanno visto Karetsas dal vivo: chi è il talento greco

Gli osservatori del Milan ieri hanno assistito da vicino alla partita del Genk in Europa League dove gioca Karetsas, talento greco classe 2006
Il nome di Konstantinos Karetsas è finito sul taccuino del Milan. Il centrocampista offensivo del Genk, classe 2006, ha colpito tutti per tecnica e personalità. Secondo quanto riportato da Het Laatste Nieuws, osservatori di Milan, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Monaco erano presenti alla sfida di Europa League contro il Basilea per seguire da vicino il talento greco-belga. L’interesse di queste big d’Europa conferma le sue qualità molto interessanti per il presente ma soprattutto per il potenziale futuro.
Chi è Karetsas
Arrivato al Genk nel gennaio 2024, Karetsas ha firmato un contratto valido fino al 2029. Con la nazionale greca ha collezionato 9 presenze e 3 gol, mentre nella stagione attuale della Jupiler Pro League conta 13 partite e 3 assist, numeri utili per definire un percorso solido. Il centrocampista unisce rapidità mentale, qualità nel primo controllo e capacità di rifinire l’azione dalla trequarti.
Il Genk considera il giocatore una pedina strategica per il futuro e la durata del contratto offre al club un vantaggio decisivo in ogni trattativa. Il valore indicato da Transfermarkt è di 23 milioni di euro: una cifra importante ma coerente con gli attuali prezzi del mercato, soprattutto se su di lui c’è già l’attenzione delle big europee fra cui il Milan.
Osservatori del #Milan 🕵️♂️ presenti durante l’ultima partita di Europa League del Genk.
Obiettivo: valutare dal vivo #Karetsas, giovane trequartista greco.#TMmercato #calciomercato #mercato pic.twitter.com/RBpodWfAEG
— Transfermarkt.it (@TMit_news) November 28, 2025
La posizione del Milan
Il Milan è una società sempre attenta ai giovani con prospettiva anche se fatica a competere dal punto di vista economico con le altre big. La concorrenza resta ampia e qualificata, ma i rossoneri restano alla finestra e monitorano lo sviluppo del centrocampista del Genk. Le sue caratteristiche lo rendono adatto a più soluzioni tattiche e il rendimento in nazionale aumenta il suo appeal. La sensazione è che il nome di Karetsas rimarrà al centro dell’attenzione nelle prossime finestre di mercato perché parliamo di un talento davvero importante e giovanissimo. Il Genk e in generale il calcio belga si conferma una straordinaria fucina di talenti: in estate i rossoneri hanno preso Jashari dal Club Brugge per quasi 40 milioni.