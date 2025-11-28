Gli scout del Milan hanno visto Karetsas dal vivo: chi è il talento greco

Gli osservatori del Milan ieri hanno assistito da vicino alla partita del Genk in Europa League dove gioca Karetsas, talento greco classe 2006

Il nome di Konstantinos Karetsas è finito sul taccuino del Milan. Il centrocampista offensivo del Genk, classe 2006, ha colpito tutti per tecnica e personalità. Secondo quanto riportato da Het Laatste Nieuws, osservatori di Milan, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Monaco erano presenti alla sfida di Europa League contro il Basilea per seguire da vicino il talento greco-belga. L’interesse di queste big d’Europa conferma le sue qualità molto interessanti per il presente ma soprattutto per il potenziale futuro.

Chi è Karetsas

Arrivato al Genk nel gennaio 2024, Karetsas ha firmato un contratto valido fino al 2029. Con la nazionale greca ha collezionato 9 presenze e 3 gol, mentre nella stagione attuale della Jupiler Pro League conta 13 partite e 3 assist, numeri utili per definire un percorso solido. Il centrocampista unisce rapidità mentale, qualità nel primo controllo e capacità di rifinire l’azione dalla trequarti.

Il Genk considera il giocatore una pedina strategica per il futuro e la durata del contratto offre al club un vantaggio decisivo in ogni trattativa. Il valore indicato da Transfermarkt è di 23 milioni di euro: una cifra importante ma coerente con gli attuali prezzi del mercato, soprattutto se su di lui c’è già l’attenzione delle big europee fra cui il Milan.

La posizione del Milan

Il Milan è una società sempre attenta ai giovani con prospettiva anche se fatica a competere dal punto di vista economico con le altre big. La concorrenza resta ampia e qualificata, ma i rossoneri restano alla finestra e monitorano lo sviluppo del centrocampista del Genk. Le sue caratteristiche lo rendono adatto a più soluzioni tattiche e il rendimento in nazionale aumenta il suo appeal. La sensazione è che il nome di Karetsas rimarrà al centro dell’attenzione nelle prossime finestre di mercato perché parliamo di un talento davvero importante e giovanissimo. Il Genk e in generale il calcio belga si conferma una straordinaria fucina di talenti: in estate i rossoneri hanno preso Jashari dal Club Brugge per quasi 40 milioni.