Infortunio Pulisic, certa l’assenza contro la Lazio: quando rientra

Un altro stop per Pulisic: confermata l’assenza per la partita di domani contro la Lazio. Quando rientra l’americano

Un altro stop per Christian Pulisic. Era rientrato a Parma, con l’ultima mezz’ora di gara, ed è tornato poi titolare nel derby con il gol che ha deciso la gara. Tutto andava per il meglio fino a quando, due giorni fa, durante un allenamento ha accusato un nuovo problema muscolare. Ieri Massimiliano Allegri ha detto che “difficilmente ci sarà contro la Lazio” ma oggi Sky Sport parla di un’assenza certa. Anzi, è molto probabile che non ci sarà nemmeno per la sfida di Coppa Italia sempre contro i bianocelesti. Abbiamo però una possibile data per il rientro.

Quando rientra Pulisic

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, Pulisic potrebbe tornare in campo fra dieci giorni per la partita contro il Torino. La gara coi granata è in programma lunedì 8 dicembre alle ore 20:45 all’Olimpico. A meno di colpi di scena, quindi, l’americano salterà le due partite contro la Lazio: quella di domani in Serie A e quella di giovedì in Coppa Italia che si giocherà però a Roma.

Una brutta tegola per Allegri che dovrà fare ancora a meno di uno dei giocatori più importanti della squadra, se non il più importante insieme a Modric. I suoi numeri finora sono incredibili: 7 gol e 2 assist in 10 presenze. Sta facendo ancora meglio della scorsa stagione. Nonostante questi problemi fisici.

Non solo Nkunku

Il primo indiziato per sostituire l’ex Chelsea è l’altro ex Chelsea: Christopher Nkunku. Nella gara contro la Lazio di domani non ci sarà ancora Santiago Gimenez, alle prese con il problema alla caviglia. Dovrebbe tornare a disposizione nel corso della prossima settimana. Il francese è così la prima scelta per affiancare Leao, ma occhio anche ad un’altra ipotesi: Ruben Loftus-Cheek, che Allegri considera a tutti gli effetti un attaccante.