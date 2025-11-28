L’ex Inter nel mirino, il Milan pensa al colpo in Serie A per il 2026

Si guarda al nuovo anno e ad un colpo importante. I rossoneri sono pronti mettere le mani sull’attaccante: ecco l’ultima idea

Pochi giorni e il calciomercato riaprirà ufficialmente. A gennaio il Milan sarà pronto ad intervenire per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, anche nel corso della conferenza stampa prima della sfida contro la Lazio, non ha voluto rispondere alle domande relative ai possibili acquisti.

Ormai è noto, però, che il Diavolo stia sondando il terreno alla ricerca di almeno due nuovi calciatori: non è un segreto, infatti, che Igli Tare e Giorgio Furlani vorrebbero mettere le mani su un centrale esperto. A fargli spazio sarebbe ovviamente il giovanissimo Odogu, pronto a salutare la compagnia con la formula del prestito secco. L’ex Wolfsburg ha bisogno di mettere minuti nelle gambe e giocare con continuità.

L’altro obiettivo è chiaramente un centravanti e l’indiziato a fare le valigie è Santiago Gimenez. Il messicano non ha fin qui convinto e il tempo è ormai praticamente scaduto. Serve ovviamente il suo addio per un nuovo innesto. Poi in estate verranno aggiunti in rosa quei calciatori utili a rendere l’organico più competitivo.

Milan, colpo in Serie A: l’attaccante torna a Milano

Si guarderà alle corsie laterali, ma anche ad un altro attaccante qualora Christopher Nkunku non restasse in rossonero. Potrebbe non essere così assurdo visto l’andamento fin qui del francese. Tra i nomi che stanno emergendo per rafforzare il reparto offensivo c’è così anche quello di un ex Inter.

In realtà in nerazzurro è stato solamente di passaggio: fu acquistato il 5 luglio 2017 per ben 5 milioni di euro. Senza mai giocare in prima squadra, un anno dopo viene ceduto a titolo definitivo al Sassuolo perla stessa cifra al Sassuolo all’interno dell’operazione Politano.

Oggi, dopo aver cambiato tante maglie, all’età di 26 anni, si sta imponendo con i colori rossoblu addosso. Stiamo ovviamente parlando di Jeans Odgaard, autore fin qui di tre gol e un assist.

Il Bologna di Vincenzo Italiano sta puntando molto sul calciatore danese, ma difronte ad un’offerta di una ventina di milioni di euro lo lascerebbero andare. Al momento è solo un’idea proveniente dai corridoi del calciomercato, ma se Christopher Nkunku dovesse continuare a deludere, l’acquisto di un attaccante di movimento potrebbe rendersi davvero necessario.