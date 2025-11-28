Mateta al Milan: caratteristiche tecniche, quanto costa, ingaggio e carriera

Tutto quello che c’è da sapere su Jean-Philippe Mateta, il possibile obiettivo per l’attacco del Milan. I dettagli

Il nome di Jean-Philippe Mateta è tornato nei piani del Milan. L’attaccante del Crystal Palace vive una fase particolare della sua carriera e il suo percorso racconta un’evoluzione costruita passo dopo passo. Nato a Sevran il 28 giugno 1997, cresce nello Châteauroux prima del trasferimento al Lione, dove fatica a trovare spazio. La sua storia cambia con il prestito al Le Havre: 20 gol tra Ligue 2 e Coppa di Francia nel 2017/18 aprono le porte al passaggio al Magonza. In Germania colleziona 27 reti in 71 presenze, un triennio che consolida la sua identità tecnica.

Nel 2021 arriva la Premier League grazie agli undici milioni investiti dal Crystal Palace, dove mette insieme 54 gol in 173 partite. Un percorso in costante crescita interrotto da un brutto episodio: in FA Cup, contro il Millwall, subisce un grave colpo all’orecchio sinistro che richiede un intervento immediato e 25 punti di sutura. “Temevo di avere ossa rotte o un’emorragia cerebrale“, racconta a L’Équipe, descrivendo un momento che avrebbe potuto segnare la sua carriera.

Il turno di FA Cup che aveva generato paura diventa mesi dopo la fonte della gioia più grande: Mateta è decisivo nella vittoria del Crystal Palace sul Manchester City nella finale del 17 maggio, un successo storico per il club inglese. Il 28enne trova poi un traguardo atteso da una vita: a 28 anni, arriva la prima convocazione con la Francia, inserito nell’elenco per le sfide contro Azerbaigian e Islanda nelle qualificazioni ai Mondiali.

Le caratteristiche tecniche di Mateta

La sua struttura fisica, unita ai 192 centimetri, lo rende un finalizzatore di livello. Il destro è il piede naturale, ma la distribuzione delle reti indica una buona efficacia anche con il sinistro. Nel gioco aereo offre una presenza costante, mentre l’analisi statistica mostra alcune lacune nel raccordare il gioco e nelle combinazioni. Mateta interpreta il ruolo con qualità nette: attacco alla profondità, aggressività nei duelli, ricerca della porta. Un profilo che può dare soluzioni immediate, soprattutto quando la partita richiede peso in area e freddezza sotto porta.

Quanto costa il cartellino e l’ingaggio

Tra le opzioni monitorate dal Milan, il nome di Mateta ritorna con forza. Il club aveva già raccolto informazioni la scorsa estate, consapevole del fatto che il Crystal Palace non intende privarsene facilmente. Il contratto scade nel 2027 e la valutazione attuale di circa 30 milioni di euro può diminuire nei prossimi mesi.

Un altro fattore positivo per il Milan è la volontà del giocatore di cambiare aria e di guardare con un occhio interessato all’Italia. L’ingaggio di Mateta, poco sotto i 3 milioni netti più bonus, rientra nelle linee economiche rossonere. La concorrenza resta intensa, ma il profilo del francese risponde a un’esigenza chiara: inserire un attaccante pronto, capace di incidere da subito. Con una buona dose di esperienza e con caratteristiche più in linea con le richieste di Allegri.