Milan, conferme su Mateta: adesso l’affare è fattibile

Ritorno di fiamma per l’attaccante del Crystal Palace, cercato anche in estate: due fattori possono avvantaggiare i rossoneri

Jean-Philippe Mateta è uno degli obiettivi del Milan per l’attacco. Non è un nome nuovo: la società rossonera aveva valutato il suo profilo già in estate, ma non se n’è fatto nulla a causa delle richieste troppo alte dei londinesi. La valutazione dell’attaccante superava i 30 milioni, e questo per i rossoneri era un grosso ostacolo considerando anche l’età del giocatore (28 anni). Adesso però le cose possono cambiare: ci sono due fattori, infatti, rivelati da Fabrizio Romano e Matteo Moretto sul loro canale YouTube, che sono favorevoli ai rossoneri.

Fabrizio Romano conferma: Mateta vuole l’Italia

In questi giorni in Inghilterra si è diffusa un’indiscrezione in merito alla volontà di Mateta di lasciare il Crystal Palace per provare un’avventura diversa. Fabrizio Romano conferma: “Negli ultimi giorni, si è raccontato del desiderio di Mateta di provare un’esperienza diversa”. L’esperto di mercato quindi avvalora le voci di questi giorni di una volontà del giocatore di cambiare aria e con un occhio di riguardo verso l’Italia: “Anni fa poteva andare al Torino, ma non se n’è fatto nulla. Ricorda Luca Toni perché è esploso in tarda età, non molla mai, ha tanti gol. Posso confermare che ha il pallino di venire in Italia. In estate è stato preso in considerazione anche dal Milan“.

Matteo Moretto sulla posizione del Milan

Conferma tutto anche Matteo Moretto, sempre molto attento alle vicende rossonere: “Il Milan ha una lista di attaccanti che segue e, oltre ad altri, c’era anche Mateta in estate. Il Crystal Palace ha chiesto cifre importanti e l’affare non è andato avanti. L’attaccante però scade nel 2027, non è vicino al rinnovo e il Milan resta lì per capire lo sviluppo della situazione“. Secondo Moretto quindi è un nome da tenere in forte considerazione per il mercato dei rossoneri.

“Trattare col Crystal Palace non è semplice e dipenderà dalle richieste“, conclude Romano. In estate, come detto, il Crystal Palace chiedeva oltre 30 milioni per il francese, adesso però le cose sono cambiare. Come rivelato dai due esperti, c’è un contratto in scadenza a giugno 2027 senza trattativa di rinnovo in corso e, soprattutto, la volontà del giocatore di provare un’esperienza in Italia. Sono questi i fattori che giocano a favore del Milan per un possibile acquisto di grande valore.