Titolare anche in Milan-Lazio, ormai Allegri ha deciso: cambiano le gerarchie

Sono cambiate le gerarchie al Milan per un ruolo: Allegri è pronto a confermarlo titolare anche contro la Lazio, i dettagli

Il Milan è sempre più di Massimiliano Allegri. Nel giro di poco tempo, l’allenatore è riuscito a plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza, e questo processo è sempre più in fase di crescita. La vittoria nel derby ha dato nuova spinta ad un gruppo che sa perfettamente di poter vincere il campionato: con una sola partita a settimana, e con una rosa così forte, è un’occasione più unica che rara. Si stanno mettendo in luce anche quelli che solo poco tempo fa erano definiti delle riserve e nemmeno così tanto affidabili. Il caso di Davide Bartesaghi, invece, dimostra esattamente il contrario.

Bartesaghi ancora preferito ad Estupinan

Estupinan, preso dal Brighton in estate per 20 milioni, era il titolare indiscusso, ma la scelta di preferirgli Bartesaghi nel derby è un segnale molto forte. L’ecuadoregno era in crescita prima dell’infortunio, a Parma è tornato in campo dal primo minuto ma è stato protagonista in negativo su entrambe le reti segnate dai ducali. Così la scelta nella partita con l’Inter di far giocare il prodotto del vivaio, che aveva fatto molto bene durante l’assenza di Estupinan. E anche in un match così difficile si è confermato: ormai è una garanzia e Allegri sembra ormai pronto a cambiare le gerarchie.

In Milan-Lazio in programma domani sera a San Siro, Davide sarà ancora titolare al posto di Estupinan, nonostante l’ecuadoregno abbia ormai recuperato la forma migliore post infortunio. Questo significa che è cambiato qualcosa nelle preferenze dell’allenatore. Ora Bartesaghi parte in vantaggio rispetto al “rivale” di ruolo, ed è una posizione che si è guadagnato sul campo. L’esterno sinistro non è più solo una bella speranza ma è una realtà vera e propria, concreta e reale. C’è solo un aspetto nel quale deve migliorare: “Nell’esperienza di giocare le partite. Ha qualità talmente spiccate e forti che può solamente migliorare“, le parole di Allegri ieri in conferenza stampa.