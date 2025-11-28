Via in prestito a gennaio, Verona e Genoa bussano alla porta del Milan

Alcune società della Serie A hanno messo nel mirino un giovane rossonero: potrebbe concretizzarsi la partenza a gennaio 2026.

Con l’avvicinarsi della sessione invernale del calciomercato, il Milan si prepara a valutare con attenzione le mosse da compiere per migliorare l’organico e favorire anche il percorso di crescita dei propri giovani. La società sta monitorando diverse situazioni interne, consapevole che gennaio può rappresentare un momento strategico per dare spazio a chi, nei primi mesi stagionali, ha trovato meno minutaggio.

In quest’ottica, uno dei nomi che potrebbe essere protagonista di trattative è quello di David Odogu, difensore classe 2006 arrivato dal Wolfsburg nella scorsa sessione estiva del calciomercato per circa 7 milioni di euro più 3 di bonus. In questi mesi ha partecipato stabilmente agli allenamenti della prima squadra, però Massimiliano Allegri gli ha concesso solo 11 minuti nel match di Coppa Italia contro il Lecce, non gli ha ancora regalato il debutto in Serie A con la maglia rossonera. Normale pensare a una sua cessione a gennaio 2026.

Calciomercato Milan, Odogu in prestito: giocherà in Serie A?

Il Milan valuta la possibilità di mandarlo in prestito per accelerarne la crescita. Odogu è giovane e inesperto, la concorrenza nel reparto arretrato è elevata, e riuscire a ritagliarsi minuti in un contesto competitivo come quello rossonero non è semplice per un ragazzo ancora in fase di formazione. Da qui nasce l’idea di fargli fare un’esperienza in Serie A in una realtà dove potrebbe avere maggiori chance di giocare e di prepararsi per la prossima stagione, quando il Milan valuterà nuovamente se tenerlo in organico oppure cederlo per farlo maturare altrove.

Tra i club che hanno mostrato interesse ci sono Verona e Genoa, entrambi alla ricerca di un difensore giovane, duttile e con margini di miglioramento significativi. Le due società hanno già sondato il terreno, chiedendo informazioni sulla situazione del giocatore e sulla formula preferita dal Milan. I rossoneri sembrano orientati verso un prestito secco, vogliono tenere Odogu pienamente sotto controllo.

Le prossime settimane saranno decisive per capire quale destinazione possa offrire il contesto migliore. Anche una sistemazione estera non va scartata, perché la cosa fondamentale è che il difensore tedesco ottenga minutaggio in campo. Per il Milan la priorità resta una: permettere a Odogu di fare un salto in avanti nel proprio sviluppo, rientrando poi a Milanello più maturo e pronto a giocarsi le proprie chance in rossonero.