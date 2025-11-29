Formazioni ufficiali Milan-Lazio, le scelte di Allegri e Sarri

Le formazioni ufficiali di Milan-Lazio, ecco le scelte di Allegri e Sarri per la partita di questa sera. In attacco c’è Nkunku

Milan e Lazio hanno appena reso note le formazioni ufficiali della partita di questa sera. Massimiliano Allegri conferma l’undici che ha affrontato l’Inter la scorsa settimana ma con un cambio obbligato: Nkunku al posto di Pulisic. Scelto quindi il francese per affiancare Leao oggi e completare il reparto offensivo, in assenza di Pulisic e Gimenez. Nelle ultime ore si era parlato anche della possibilità di dare spazio a Loftus-Cheek, ma Allegri ha preferito dare ancora una chance all’ex Chelsea. Confermato Bartesaghi esterno a sinistra: ad oggi possiamo considerarlo quindi un nuovo titolare al posto di Estupinan.

Milan-Lazio, le formazioni ufficiali

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri