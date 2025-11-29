Milan, firma nel giorno del suo compleanno: colpo ufficiale

Un talento in forza al club rossonero ha firmato il contratto: è stato diramato l’annuncio.

In attesa di poter costruire e avere a regime il nuovo stadio a San Siro, il Milan deve cercare di aumentare il proprio fatturato e di essere costantemente competitivo con altre strade. Un’importanza centrale ce l’ha il settore giovanile, dal quale possono emergere talenti adatti a rinforzare la Prima Squadra o da vendere per fare delle buone plusvalenze.

Il club rossonero sta investendo nel proprio vivaio con l’intento di portare più giocatori possibili tra i “grandi”, cosa mai semplice. Per varie ragioni, in Italia sembra più complicato che in altre nazioni, in particolare quando si tratta delle società più importanti e con maggiori pressioni. Ad ogni modo, è necessario cambiare metodo e cercare di formare talenti in casa, invece di ricorrere troppo spesso ad acquisti da fuori. Bisogna essere bravi a creare un settore giovanile che funzioni bene in ogni aspetto, dallo scouting a tutte le dinamiche di campo. E serve anche il coraggio di lanciare i giovani, ovviamente evitando di “bruciarli”.

Milan, un giovane talento rinnova: le ultime news

Per favorire la crescita dei calciatori del proprio vivaio, il Milan ha anche creato il progetto Under 23. Nella passata stagione il Milan Futuro ha giocato in Serie C, ma alla fine è retrocesso in Serie D. Nella squadra allenata da Massimo Oddo sta giocando anche Emanuele Sala, centrocampista classe 2007 cresciuto proprio nel settore giovanile rossonero.

Ieri 28 novembre 2025 era il giorno del suo 18esimo compleanno e come regalo ha ricevuto la firma del rinnovo del contratto che lo lega al Milan. Questo il comunicato del club: “AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Emanuele Sala. Il centrocampista, classe 2007 e da dodici stagioni in rossonero, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un’iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti“.

Firmare un contratto con il Milan nel giorno del proprio compleanno è certamente una bella esperienza. Sala non se lo dimenticherà, anche se il suo focus è ovviamente sui miglioramenti che deve fare in campo per diventare un giocatore meritevole di militare nella Prima Squadra rossonera. È stato già convocato, però non ha mai debuttato finora.

Nella stagione 2025/2026 ha collezionato 3 presenze con la Primavera e 8 con il Milan Futuro. In questi mesi è stato impegnato anche con la nazionale italiana under 19 e con l’under 20, con quest’ultima ha disputato il Mondiale di categoria svoltosi in Cile.