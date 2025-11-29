Pagelle Milan-Lazio, il migliore e il peggiore in campo

Le pagelle, il migliore e il peggiore di Milan-Lazio, l’anticipo di questa sera del campionato di Serie A.

Una notte in testa alla classifica. Il Milan batte la Lazio con il solito 1-0 e con la solita prestazione: tanta difesa bassa, una buona dose di fortuna e un gol segnato in una delle pochissime opportunità da gol create. L’azione che porta alla rete di Leao è però bellissima, sfruttando l’inserimento offensivo di Tomori, molto più terzino rispetto alle altre volte.

Il migliore

Il migliore in campo è ancora una volta Mike Maignan come nel derby con un paio di interventi di nuovo decisivi. Allegri deve fargli una statua: senza il francese, i punti dei rossoneri sarebbero molti di meno.

Il peggiore

Il peggiore in campo è invece Fofana, anche se la sua giocata nell’azione del gol di Leao è importante e decisiva. Ma il centrocampista francese continua a fare grande fatica nella gestione della palla e nelle scelte da prendere.

Milan-Lazio, i voti del match

MAIGNAN 8

TOMORI 7,5

GABBIA 7

PAVLOVIC 6,5

BARTESAGHI 6,5

SAELEMAEKERS 6,5

FOFANA 5,5

MODRIC 6

RABIOT 6,5

NKUNKU 6

LEAO 6,5