Pagelle Milan-Lazio, il migliore e il peggiore in campo

Le pagelle, il migliore e il peggiore di Milan-Lazio, l’anticipo di questa sera del campionato di Serie A.
Una notte in testa alla classifica. Il Milan batte la Lazio con il solito 1-0 e con la solita prestazione: tanta difesa bassa, una buona dose di fortuna e un gol segnato in una delle pochissime opportunità da gol create. L’azione che porta alla rete di Leao è però bellissima, sfruttando l’inserimento offensivo di Tomori, molto più terzino rispetto alle altre volte.
Il migliore
Il migliore in campo è ancora una volta Mike Maignan come nel derby con un paio di interventi di nuovo decisivi. Allegri deve fargli una statua: senza il francese, i punti dei rossoneri sarebbero molti di meno.
Il peggiore
Il peggiore in campo è invece Fofana, anche se la sua giocata nell’azione del gol di Leao è importante e decisiva. Ma il centrocampista francese continua a fare grande fatica nella gestione della palla e nelle scelte da prendere.
Milan-Lazio, i voti del match
MAIGNAN 8
TOMORI 7,5
GABBIA 7
PAVLOVIC 6,5
BARTESAGHI 6,5
SAELEMAEKERS 6,5
FOFANA 5,5
MODRIC 6
RABIOT 6,5
NKUNKU 6
LEAO 6,5