Perché Mateta è l’attaccante giusto per Allegri: l’approfondimento su YouTube (VIDEO)

Jean-Philippe Mateta è di nuovo al centro dell’attenzione del Milan: perché è l’attaccante giusto per Allegri, il nostro approfondimento

Jean-Philippe Mateta è l’attaccante giusto per Massimiliano Allegri. Nelle ultime ore si sono diffuse nuove indiscrezioni in merito ad un interesse del Milan per il centravanti francese del Crystal Palace. Sono due i fattori che regalano un vantaggio ai rossoneri: il contratto in scadenza a giugno 2027, e quindi il valore del cartellino che si abbassa, e la volontà del giocatore di provare una nuova esperienza, meglio ancora se in Italia – che ha sfiorato già qualche anno fa per l’interesse del Torino. Un’opportunità di mercato per un giocatore che si sposa molto bene con le richieste di Allegri.

Mateta è il centravanti allegriano

Mateta è un centravanti d’area di rigore proprio come vuole Allegri. Non a caso, in estate ci sono stati dei colloqui intensi con la Roma per Artem Dovbyk (affare saltato perché Gimenez non ha accettato il trasferimento in giallorosso). L’ucraino continua a fare fatica nella capitale mentre Mateta è sempre più uno degli attaccanti più importanti della Premier League. In questa stagione, ha già segnato sei gol in dodici presenze, otto in totale fra tutte le competizioni. A 28 anni, è nel pieno della sua maturità e il Milan potrebbe essere per lui il salto definitivo per la sua carriera (dopo essersi tolto anche la soddisfazione della convocazione in Nazionale).

Un centravanti puro quindi, molto presente in area di rigore, pronto a lottare coi difensori e a segnare non appena ha l’opportunità. Un istinto del gol fuori dal comune, oltre ad avere anche una spiccata personalità. Non è molto abile nel raccordare il gioco con i compagni, cosa che fa meglio Gimenez, ma è più cattivo sotto porta ed è perfetto per attaccare la profondità. Ha qualità fisiche importanti: 1,92 cm di altezza e un’esplosività che molti paragonano a quella di Lukaku nei tempi migliori. Per queste motivazioni, Mateta è certamente una delle opzioni migliori per l’attacco rossonero.