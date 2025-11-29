Quinto posto in Champions, arrivano ottime notizie: la Serie A può esultare

Nel campionato italiano si spera di avere uno slot in più per la prossima Champions League: ecco la situazione ad oggi.

Il percorso nelle competizioni europee delle squadre di ciascuna nazione può determinare dei cambiamenti importanti in vista della prossima stagione. Ad esempio, potrebbe esserci un posto in più nell’edizione 2026/2027 della Champions League.

In ogni campionato si fa il “tifo” per averlo e la Serie A non fa eccezione. Tutto dipende dai risultati delle squadre attualmente impegnate nei vari tornei UEFA. Com’è noto, l’Italia manda in Champions League quattro club e averne un quinto sarebbe un grande colpo sia per ragioni di prestigio sportivo sia per ragioni economiche, dato che si tratta di una competizione che consente di accedere a ricchi incassi tra premi UEFA, vendita dei biglietti e bonus degli sponsor.

Serie A, ci sarà una quinta squadra nella Champions League 2026/2027?

Per qualificare una quinta squadra alla prossima Champions League, è necessario occupare una delle prime due posizioni nel ranking stagionale UEFA. In questo momento, l’Italia è terza, ma l’ultima giornata di partite europee ha consentito un avvicinamento alla seconda posizione occupata dalla Germania.

Questo è ranking stagionale UEFA aggiornato:

Inghilterra 10.944 punti Germania 9.857 punti Italia 9.571 punti Portogallo 9.400 Polonia 9.375 Cipro 9.250 Spagna 9.250 Francia 8.267 Danimarca 8.125 Grecia 7.100

Il regolamento prevede che i punti vengano assegnati in base alle vittorie (2) e ai pareggi (1) ottenuti, ma anche al piazzamento nella classifica dei gruppi e alla qualificazione al turno successivo. Questi vanno ad aggiungersi ai punti conquistati per la partecipazione stessa ai vari gruppi europei. Il totale viene successivamente diviso per il numero di squadre di ciascuna federazione che hanno preso parte a Champions, Europa League e Conference.

La Serie A ha sette club in corsa nelle tre diverse competizioni, già due stagioni fa i risultati europei permisero di mandare in Champions League una quinta squadra. Allora toccò al Bologna allenato da Thiago Motta. Fondamentale tenere più squadre possibili dentro i vari tornei, così da accumulare più punti e avere chance di rientrare nei primi due posti del ranking stagionale UEFA.

In questo momento, il club italiano che sta contribuendo maggiormente è l’Inter (14.000 punti), seguito dall’Atalanta (13.000) e dalla coppia Juventus-Napoli (11.000 entrambe). Bologna, Roma e Fiorentina seguono a quota 6.000 punti ciascuna. Punti totali: 67.000, Media: 9.571.