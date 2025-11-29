Sergio Ramos lascia il Messico, i tifosi del Milan invocano Modric: “Luka, chiamalo!” (FOTO)

Il campione spagnolo lascerà il Messico ma non si ritira, i tifosi del Milan sognano il suo arrivo e invocano l’intervento di Modric

Sergio Ramos lascerà i Rayados, ma non ha intenzione di smettere. Il prossimo marzo compirà 40 anni ma, come scrive Fabrizio Romano su X, è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo aver lasciato il Real Madrid nel 2021, ha vestito le maglie di Psg, Siviglia e poi quella dei messicani. Esperienze professionali importanti ma che non sono andate molto bene dal punto di vista del rendimento né dei trofei. Lo spagnolo è considerato uno dei migliori difensori della storia: con il Real Madrid ha scritto pagine di storia incredibile, al fianco di Luka Modric. Ed ecco che entra in gioco il Milan.

I tifosi del Milan sognano Sergio Ramos

L’acquisto di Modric in estate ha aperto nuove prospettive per la società rossonera. Va bene investire sui giovani, con un occhio di riguardo anche verso giocatori di esperienza anche molto in avanti con l’età, come nel caso del croato. Non a caso, Tare sta provando a prendere Lewandowski per il prossimo anno e chissà che non possa diventare un obiettivo anche Sergio Ramos. La questione è nata ovviamente sui social, con alcuni sostenitori rossoneri che, appresa la notizia da Fabrizio Romano, hanno subito chiamato in causa Modric: “Luka, chiamalo“.

Sergio Ramos compirà 40 anni il prossimo marzo. Il contratto con i messicani scade il prossimo 31 dicembre, questo significa che già dal 1 gennaio sarà libero di legarsi a qualsiasi altro club a parametro zero. Il Milan quindi potrebbe prenderlo subito con solo il pagamento dell’ingaggio, che potrebbe aggirarsi intorno ai 4 milioni come nel caso di Modric. A proposito, il croato potrebbe essere la chiave per convincere lo spagnolo. Ribadiamo che si tratta solo di una suggestione dei tifosi, il Milan non sta pensando a lui. Ma sta pensando invece a Thiago Silva.

L’ipotesi Thiago Silva

A proposito di esperienza, il difensore brasiliano è un’idea che il Milan sta prendendo seriamente in considerazione. Il prossimo 21 dicembre finisce il campionato coi brasiliani del Fluminense e lui vuole continuare a giocare fino a giugno per guadagnarsi la possibilità di andare al Mondiale con Carlo Ancelotti. I rossoneri potrebbero dargli l’opportunità di farlo visto che ad Allegri manca un difensore centrale del suo livello. In società sembra esserci una divisione: una parte lo prenderebbe subito, l’altra invece è titubante.