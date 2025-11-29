Servono 40 milioni, Allegri innamorato del bomber della Serie A

Caccia al bomber per il Milan. Igli Tare e Giorgio Furlani stanno monitorando il terreno alla ricerca del profilo giusto: il punto della situazione

Gennaio è sempre più vicino. Igli Tare e Giorgio Furlani sono pronti a cogliere l’occasione giusta per rafforzare l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, però, nel corso della conferenza stampa in vista di Milan-Lazio, ha parlato di mercato, facendo capire che si aspetta giocatori pronti o niente.

La possibilità di rimanere con l’attuale rosa, dunque, è molto concreta: il Diavolo – come è ormai noto – avrebbe la necessità di accogliere un nuovo centrale difensivo esperto e un centravanti d’area di rigore. Due colpi che Allegri si aspettava già in estate, ma poi si è dovuto accontentare di Odogu, che non ha praticamente mai trovato spazio e di Christopher Nkunku, che sta deludendo le attese.

E’ evidente che qualora dovesse arrivare qualcuno, ci sarà qualcun altro che dovrà fargli spazio: dietro, l’indiziato numero uno a salutare la compagnia è ovviamente il centrale tedesco, pronto a trasferirsi in una squadra di Serie A in prestito secco per giocare con maggiore continuità. In avanti difficilmente verrà confermato Santiago Gimenez: serve però una proposta concreta di una trentina di milioni.

Calciomercato Milan, colpo in attacco: viaggio di pochi km

E’ probabile che la ricerca di un grande centravanti continui in estate: a gennaio i prezzi sono più elevati e molte squadre sono poco propense a cedere i loro giocatori.

Le opportunità possono arrivare dalla Premier League, con il nome di Zirkzee cerchiato in rosso. In Italia piace tantissimo Dusan Vlahovic, ma la Juventus di certo non lo liberà senza alcun indennizzo. Il serbo poi preferisce trasferirsi a giugno così da poter chiedere un gettone sostanzioso alla firma.

Restando nel massimo campionato italiano, c’è un altro profilo finito sul taccuino di Igli Tare e Giorgio Furlani. E’ stato visionato più volte, convincendo la dirigenza rossonera. E’ giovane, ma dalla scorsa stagione è diventato un titolare di una delle migliori squadre di Serie A: stiamo parlando di Santiago Castro, punto fermo del Bologna di Vincenzo Italiano.

L’argentino, che ricorda Lautaro Martinez, è bravo a legare il gioco e a trovare la via della rete. Il suo prezzo, però, è già elevato: difficilmente i rossoblu se ne priveranno per meno di 40 milioni di euro.