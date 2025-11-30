Clamoroso Milan: proposto Sergio Ramos, i dettagli

La clamorosa indiscrezione di mercato: Sergio Ramos è stato proposto al Milan, di seguito tutti i dettagli

Sergio Ramos proposto al Milan. La notizia di ieri aveva acceso le suggestioni dei tifosi: il difensore spagnolo ha deciso di lasciare il Messico ma non di ritirarsi. A 39 anni (40 a marzo) ha intenzione di iniziare una nuova avventura, magari più interessante rispetto alle sue ultime esperienze. La volontà è quella di tornare in Europa e, magari, in una big. Fisicamente non ha alcun tipo di problema e l’intenzione è quella di ritornare su alti livelli. Il Milan ha bisogno di un difensore centrale a gennaio: è un rinforzo che Allegri aveva chiesto negli ultimi giorni di agosto e che chiederà anche per gennaio. Ecco quindi che nasce l’idea, rivelata da Alessandro Jacobone.

Sergio Ramos al Milan, non solo una suggestione

Secondo quanto riportato dal collega, Sergio Ramos è stato proposto al Milan da alcuni intermediari. Ieri vi abbiamo raccontato della suggestione nata fra i tifosi, oggi arriva questa indiscrezione che creerà sicuramente un grande dibattito fra i tifosi. Il difensore spagnolo potrebbe essere una soluzione straordinaria per i rossoneri, che hanno anche un vantaggio rispetto ad altre contendenti: Luka Modric.

🚨 Proposto ai rossoneri attraverso intermediari Sergio #Ramos. pic.twitter.com/ftbx8Khz6D — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) November 30, 2025

Il croato e lo spagnolo hanno giocato tantissimo tempo al Real Madrid e insieme hanno vinto tutto ripetutamente. Il centrocampista potrebbe quindi essere un fattore: una sua chiamata all’amico di mille battaglie potrebbe aiutare eventualmente Tare. Inoltre Sergio Ramos ha sempre avuto grande rispetto per il Milan soprattutto perché è la squadra del suo idolo da sempre: Paolo Maldini.

Sergio Ramos e l’incredibile contratto con il Monterrey

Sergio Ramos ha scelto il Rayados de Monterrey ad inizio del 2025, un club che gli ha offerto la libertà totale nella costruzione dell’accordo. Un’intesa finalizzata su una base da 4 milioni. Oltre allo stipendio, però, ottiene bonus su presenze, minuti, gol e assist. L’accordo include margini economici aggiuntivi: una quota sugli introiti pubblicitari ottenuti con iniziative commerciali e il 2% sulle maglie con il suo nome vendute durante la permanenza nel club. Una struttura che aumenta in modo significativo il valore complessivo della sua permanenza in Messico.

Il pacchetto economico firmato da Ramos contiene un’altra area di guadagno rilevante. Il difensore ha ricevuto bonus specifici legati alla partecipazione al prossimo Mondiale per Club organizzato negli Stati Uniti. Il club messicano ha inoltre accolto la richiesta del numero 93, ottenuta grazie a un’esenzione della Lega che normalmente limita la numerazione. La scelta del numero ha generato un impatto immediato: la maglia è stata subito un oggetto molto richiesto e per la presentazione ufficiale sono stati venduti oltre 40.000 biglietti in uno stadio che può arrivare a 52.000 posti.