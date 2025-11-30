Esonero Baroni, l’ex Juventus pronto alla panchina granata

L’allenatore del Torino ha una panchina un po’ traballante, la sconfitta sul campo del Lecce ha complicato la situazione.

Il Milan ha sconfitto la Lazio a San Siro nell’ultima giornata di campionato e nella prossima affronterà il Torino, che invece ha perso contro il Lecce allo stadio Via del Mare. Un 2-1 che brucia, anche perché nel recupero Kristjan Asllani ha avuto il calcio di rigore per regalare un punto alla sua squadra e si è fatto parare il tiro dagli 11 metri da Wladimiro Falcone.

Un punto è sempre meglio di zero e certamente il centrocampista albanese ha tanti rimpianti per non aver segnato. Dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Como, aver perso anche a Lecce non fa bene all’ambiente granata. Negli ultimi cinque turni di Serie A solo 3 punti conquistati: 3 pareggi di fila a cui hanno fatto seguito 2 sconfitte. L’ultima vittoria è datata 26 ottobre (Torino-Genoa 2-1) ed era la seconda consecutiva dopo Torino-Napoli 1-0. In totale sono 3 in questo campionato, la prima era stata quella sul campo della Roma (0-1) il 14 settembre.

Baroni esonerato dopo Lecce-Torino, l’ex Juve al suo posto

Il KO in Puglia potrebbe far traballare la panchina di Marco Baroni, già messo in discussione prima della trasferta a Lecce. L’esonero è una soluzione che il Torino probabilmente prenderà in considerazione, la dirigenza e il patron Urbano Cairo si confronteranno approfonditamente nelle prossime ore per capire come uscire da una situazione di insoddisfazione per tutti, tifosi inclusi.

Da capire chi potrebbe sostituire Baroni in caso di esonero. Nei giorni scorsi era trapelato il nome di Thiago Motta, ma sembra un sogno impossibile da realizzare. I costi sono troppo alti, l’allenatore italo-brasiliano è ancora legato contrattualmente alla Juventus e l’accordo tra circa 3,5-4 milioni di euro netti annui scade a giugno 2027.

Più realistico un profilo come Fabio Pecchia, che la Juventus la conosce per averci militato da calciatore nella stagione 1997-1998 e per aver guidato l’Under 23 nella stagione 2019/2020. La sua ultima esperienza in panchina l’ha fatta al Parma, allenato per due anni in Serie B e poi in A nella stagione 2024/2025 fino all’esonero del febbraio scorso, quando è stato sostituito da Christian Chivu.

Pecchia da giocatore ha anche indossato la maglia del Torino: stagione 1999/2000, 22 presenze e 1 gol. Tornerebbe volentieri in granata da allenatore. Ora è tutto nelle mani della dirigenza e di Cairo, che devono valutare se esonerare Baroni o dargli ancora fiducia. Da non escludere una conferma fino a Torino-Milan, così da non far debuttare un nuovo allenatore contro una grande della Serie A. Poi il calendario metterà il Toro davanti ad avversari più abbordabili come Cremonese, Sassuolo, Hellas Verona e Udinese.