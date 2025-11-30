Milan-Lazio, il gol di Leao nasce nel primo tempo: l’azione fotocopia (VIDEO)

Il gol di Leao in Milan-Lazio nasce nel primo tempo: un’azione molto simile si è verificata intorno al 40′, con anche in quel caso Tomori protagonista

L’azione che ha portato al gol di Rafael Leao in Milan-Lazio nasce a fine primo tempo. Era poco dopo il 40′ quando Fikayo Tomori, in posizione da terzino vero e proprio (e non da quarto basso come fa sempre), è partito per una sovrapposizione interna molto simile a quella che gli ha permesso di fare l’assist al portoghese. Anzi, in quella stessa occasione, il difensore inglese era addirittura riuscito a concludere lui stesso l’azione con un tiro in porta, uscito di poco. Tutto è partito da un cambio di Allegri verso la metà del secondo tempo: il Milan, che costruisce sempre a quattro, allarga il più possibile le maglie per rendere più difficile la pressione e le scalate dei laziali.

Tomori terzino e la rivelazione di Leao

Tomori in questa situazione è più libero di spingere, proprio come fa Pavlovic dall’altro lato (che però parte da posizione di centrale di sinistra). Ed è quello che fa al 40′ e anche poco dopo l’inizio della ripresa in occasione del gol di Leao. Vede lo spazio, approfitta della staticità della difesa biancoceleste, riceve un ottimo pallone da Fofana e trova il portoghese al centro. Una situazione che, come ha rivelato poi Leao a DAZN dopo la partita, avevano provato spesso in allenamento, a conferma del fatto che Tomori assume un ruolo da terzino con Saelemaekers che spesso va a giocare più dentro al campo.