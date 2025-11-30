Milan, scout in Francia: occhi sul giovane attaccante

E’ caccia al centravanti in casa rossonera. Il Diavolo vuole regalarsi un bomber, ma i colpi in avanti potrebbero essere di più

Anche al prossimo calciomercato il Milan proverà a regalarsi un centravanti. L’acquisto di Santiago Gimenez, avvenuto poco meno di un anno fa, non ha avuto i suoi frutti e dopo 12 mesi il messicano potrebbe fare le valigie. Il tempo per il messicano sembra essere scaduto e l’infortunio alla caviglia non ha fatto altro che peggiorare la situazione.

Il Milan ha provato a vendere l’ex Feyenoord già in estate, ma senza successo. Un colpo in attacco, però, è arrivato ugualmente. Un colpo che non ha soddisfatto Massimiliano Allegri, che avrebbe voluto un giocatore con caratteristiche diverse da quelle di Christopher Nkunku.

La spesa affrontata è stata importante – più di 40 milioni di euro – ma la resa fin qui nulla. Anche per il francese, dunque, è tempo di dare delle risposte concrete per non correre il rischio di essere ceduto già la prossima estate. Le certezze oggi, ancora una volta, sono Christian Pulisic e Rafa Leao, ma servono delle alternative valide.

Milan, dall’Inghilterra alla Francia: nuovo colpo per Allegri

Ecco perché i colpi nel 2026 potrebbero essere più di uno in avanti. Ci si aspetta un grande profilo, capace di fare la differenza in area di rigore. I nomi fatti in questi giorni sono stati tanti, ma attenzione all’idea rappresentata da Dusan Vlahovic, ancora nel mirino di Massimiliano Allegri.

Stavolta il tecnico livornese avrà maggior voce in capitolo per l’acquisto dell’attaccante. D’altronde dovrà essere poi lui a mandarlo in campo. Tra i giocatori che piacciono ci sono poi Mateta del Crystal Palace e Joshua Zirkzee del Manchester United. Entrambi, dunque, sono pronti a lasciare la Premier League per cercare fortune altrove: il Milan e la Serie A possono rappresentare la giusta sistemazione

Ma gli scouts rossoneri stanno setacciando altri mercati. Non è un segreto che Geoffrey Moncada e i suoi uomini guardano con attenzione in Belgio e in Francia. Proprio in Ligue 1 c’è un giovane calciatore che piace parecchio:

“Il Milan sta monitorando il giovane attaccante dell’Angers, Sidiki Chérif (classe 2006), ha già segnato 3 gol in Ligue 1 in questa stagione. Gli scout rossoneri lo hanno osservato nelle scorse settimane”. A scriverlo è Nicolò Schira. Un giovanissimo da aggiungere nella rosa del Milan