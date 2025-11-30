Piace ad Allegri, colpo low cost dal Sassuolo

Dal neroverde al rossonero del Milan, c’è il sì del tecnico livornese. I tempi sono maturi per il trasferimento: il punto della situazione

Fra qualche giorno, più precisamente il 14 dicembre, il Milan di Massimiliano Allegri sfiderà il Sassuolo di Fabio Grosso. Una squadra, quella neroverde, che ha dimostrato di avere un ottimo potenziale offensivo, meno dietro. La stella di diamante è ovviamente rappresentata da Domenica Berardi, che nella sfida persa contro il Como si è fermato per un guaio muscolare.

Non si conosce ancora l’entità del guaio, ma verosimilmente gli impedirà di scendere in campo a San Siro alle ore 12.30. Una buona notizia, se dovesse essere confermata, per il Milan: per l’esterno d’attacco, il Diavolo è uno dei suoi bersagli preferiti.

Domenico Berardi per anni ha raggiunto la doppia cifra di gol e assist, risultando una vera e propria garanzia per il calcio italiano. Il calciatore, punto di riferimento anche per la Nazionale, è stato così spesso accostato alle big di Serie A. Ci ha pensato anche il Milan, ma senza successo. Napoli, Inter e Juventus sono le altre squadre che hanno chiesto informazioni al Sassuolo.

L’azzurro, però, è stato spesso poco propenso a cambiare aria. Quando lo è stato, gli infortuni si sono messi di traverso, come accaduto nella primavera della retrocessione. Dopo un anno di Serie B, così, il treno per Domenico Berardi sembra essere definitivamente passato.

Calciomercato Milan, occhi puntati sull’attaccante del Sassuolo

Il Sassuolo però continua ad essere una squadra osservata dagli scouts. Di giocatori interessanti, infatti, ce ne sono diversi.

Si guarda soprattutto in attacco: oltre a Berardi, che come detto difficilmente sarà dell’incontro, la squadra neroverde, allenata da Fabio Grosso, presenta un parco offensivo di alto livello.

Pinamonti, dopo l’esperienza a Genova, sta dimostrando di essere un giocatore che facilmente può arrivare in doppia cifra. Al Milan, come centravanti di scorta potrebbe fare davvero comodo.

Ad Allegri, inoltre, piace tanto Armand Laurienté, che in estate sembrava destinato a lasciare la Serie A per volare in Turchia. Le offerte arrivate, però, non hanno soddisfatto la dirigenza del Sassuolo. Lauriente, che ha segnato due gol e servito un assist, può rappresentare in futuro il dopo Christopher Nkunku. Il francese di Gonesse, che il prossimo 4 dicembre compierà 27 anni, ha un valore di mercato inferiore ai 10 milioni di euro: il contratto in scadenza fra poco più di un anno e mezzo non lascia alternativa al Sassuolo, chiamato a venderlo nel 2026 a prezzo di saldo.