Rinnovo Maignan, siparietto con Gabbia su Instagram: “Per favore” (FOTO)

Il commento di Gabbia su Instagram sul rinnovo di Maignan non è passato inosservato: cosa ha scritto il difensore rossonero

Mike Maignan ancora decisivo. Dopo aver regalato tre punti al Milan contro Roma e Inter, si è ripetuto anche ieri contro la Lazio con una gran parata su Mario Gila ad inizio gara e con altri interventi nel corso dei 90′. Ormai è tornato sui suoi soliti livelli altissimi dopo un anno di difficoltà. Subire meno tiri in porta lo aiuta certamente, ma superarlo sta diventando davvero difficile per gli avversari.

E da quando è tornato a questi livelli, si parla di nuovo con forza del suo rinnovo di contratto. Pochi mesi fa era praticamente fatto, poi il clamoroso dietrofront di Giorgio Furlani che ha ritirato l’offerta. A quel punto, giustamente, il giocatore ha cambiato approccio e oggi non è aperto a nuove trattative. Le cose però potrebbero cambiare: il ritorno del Milan ad alti livelli, il lavoro diplomatico di Allegri e il legame coi compagni potrebbe fargli avere un’idea diversa. E, a proposito dei compagni, c’è chi ci prova anche sui social.

Il commento di Gabbia sul rinnovo di Maignan

Matteo Gabbia, ormai punto di riferimento del Milan e leader dello spogliatoio, ha pubblicato una foto su Instagram, commentata poi da tanti suoi compagni. Fra questi c’è anche Maignan, che ha pubblicato due emoticon di cervello. Arriva poi la risposta a risposta del difensore: “PER FAVORE”, seguita dall’emoticon della penna. Poco spazio all’interpretazione: Matteo sta pubblicamente chiedendo a Maignan di rinnovare. Inoltre, questo commento potrebbe confermare che ad oggi è Maignan ad avere qualche dubbio sul rinnovo: non per il Milan in sé, ma per il comportamento della società degli scorsi mesi che avrebbe fatto storcere il naso a chiunque.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MilanLive.it (@milanliveit)

Le parole di Tare

Al momento non risultano trattative in corso per il rinnovo ma, come detto, da qui a pochi mesi potrebbe cambiare di nuovo tutto. Il Milan infatti potrebbe riaprire i discorsi, anche con l’aiuto di Allegri che, dal punto di vista della gestione dello spogliatoio, è uno dei migliori in assoluto. Ma è palese che in questo momento è Maignan a doversi convincere a riaprire il dialogo con la società: a giugno ha portato l’offerta del Chelsea, ma non si è arrivati ad un accordo. Ha promesso massimo impegno fino all’ultimo giorno e lo sta dimostrando. “All’inizio della stagione abbiamo fatto un patto insieme, stiamo andando avanti senza metterci pressione l’uno all’altro“, le parole di Igli Tare a Sky.