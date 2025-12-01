Allegri prende spunto da Deschamps: Nkunku cambia posizione in Milan-Lazio (FOTO)

Novità per Nkunku in Milan-Lazio, Allegri gli ha cambiato la posizione: adesso è molto più simile a quello che fa (bene) in Nazionale

Sprazzi positivi di Christopher Nkunku. Titolare contro la Lazio a causa dell’infortunio di Christian Pulisic, l’attaccante francese ha disputato certamente una buona partita. Niente di eccezionale, ma meglio rispetto alle ultime volte. Segnale che sta crescendo molto dal punto di vista fisico ma gli manca ancora qualcosa per quanto riguarda la fiducia.

Sembra giocare col freno a mano tirato ed è comprensibile, soprattutto in un contesto come San Siro e con la pressione di chi è costato 40 milioni. Note positive contro la Lazio forse anche per un cambiamento della sua posizione che lo ha reso molto più simile al Nkunku visto in Nazionale.

La nuova posizione di Nkunku in Milan-Lazio

Nkunku a metà novembre ha giocato da titolare con la Francia contro l’Azerbaijan e abbiamo sottolineato come fosse diversa la sua posizione e anche la sua funzione rispetto a quello che fa col Milan. Allegri lo ha spesso utilizzato fino ad ora da centravanti, cosa che lui non è e non è mai stato.

Allegri ha cambiato la posizione di Nkunku in Milan-Lazio: in fase di possesso, era lui sul centro sinistra con Leao in mezzo (come in occasione del gol). Se cresce in fiducia e nella condizione, diventerà una risorsa molto importante. https://t.co/lsMwb9YNJd pic.twitter.com/JaIQVHXmMT — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) December 1, 2025

In Nazionale, invece, gioca da seconda punta e maggiormente sul centro sinistra, che però al Milan è anche la posizione di Pulisic e di Leao. Per provare a metterlo nelle condizioni migliori, però, stavolta Allegri ha schierato lui in quella zona in fase di possesso (senza palla invece tornava a destra con Leao a sinistra). Le mappe di calore sopra lo dimostrano chiaramente. Potrebbe esserci questo dietro alla sua buona prova di sabato?