C’è un problema con Rabiot che dobbiamo risolvere (VIDEO)

Adrien Rabiot è uno dei protagonisti di questa prima parte di stagione del Milan, ma è un giocatore diverso rispetto al passato

C’è un problema con Adrien Rabiot da risolvere. Ma no, state tranquilli, niente di serio: è che dobbiamo trovargli un nuovo soprannome. Sì perché cavallo pazzo, come viene chiamato da tempo qui in Italia, non c’entra più. Oggi il centrocampista francese, insieme a Luka Modric, è infatti il cervello del Milan, e quindi altro che cavallo pazzo. Contro la Lazio lo abbiamo visto molto impegnato nella prima costruzione coi difensori, anche più di Modric; lo abbiamo visto uscire dalla pressione con nonchalance con gli uno-due o con il terzo uomo; lo abbiamo visto coprire la posizione di Pavlovic quando quest’ultimo si sganciava; infine, abbiamo visto un’ottima connessione con Bartesaghi sulla corsia di sinistra.

L’importanza di Rabiot senza palla: una incredibile statistica

Inoltre, senza palla Rabiot è davvero l’uomo chiave del Milan: è il centrocampista centrale quando i rossoneri sono col blocco basso e con il 5-3-2; è invece, il quarto di centrocampo se la squadra di Allegri è con un 4-4-2 strutturale in certe fasi della partita. Non è un caso che, con lui in campo, il Milan abbia subito soltanto un gol e su rigore contro il Napoli. Durante la sua assenza per infortunio, invece, sono sei i gol subiti.

Zero. 0 gol su azione subiti dal Milan nei 540 minuti giocati da Adrien Rabiot in campionato. Con lui in campo i rossoneri hanno incassato un solo gol, su rigore di De Bruyne in Milan–Napoli 2-1. Il dato può voler dire poco, ma Allegri ieri ha ribadito quanto Rabiot sia un… pic.twitter.com/x7Lu1ELpt1 — Kickest (@Kickest_it) November 30, 2025

Se Rabiot è un giocatore diverso rispetto a come lo avevamo conosciuto alla Juventus, è sicuramente merito del suo anno al Marsiglia sotto la guida di Roberto De Zerbi. L’ex Sassuolo ha migliorato il centrocampista nella gestione della palla, dei tempi e dello spazio. Lo ha cambiato e Allegri ne sta raccogliendo i frutti.