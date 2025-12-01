L’infortunio è grave, saltano i piani del Milan: affare sfumato

Le ultimissime notizie sul giocatore che piace tanto al Diavolo, che rischia uno stop di oltre tre mesi: il punto della situazione

E’ una mazzata tremenda. Il calciatore rischia uno stop superiore ai tre mesi e di finire sotto i ferri. Una tegola che mette nei guai il tecnico e la squadra per cui gioca e che potrebbe cambiare i suoi piani futuri.

Il giocatore di cui stiamo parlando piace tanto al Milan, che in estate ha provato a prenderlo per regalarlo a Massimiliano Allegri. La missione non è andata a buon fine ma nell’ultimo periodo si è parlato di un ritorno di fiamma da parte dei rossoneri per gennaio. L’infortunio, come detto, potrebbe chiudere definitivamente a tale ipotesi, rimandando ogni discorso all’estate.

Stiamo parlando di Dusan Vlahovic, che non è mai sparito dai radar del club rossonero: l’attaccante serbo si è infortunato nel corso del match della sua Juventus contro il Cagliari. Nelle scorse ore l’ex Fiorentina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical.

Gli esami strumentali – come si può leggere nella nota riportata dal club bianconero – hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate”.

Vlahovic, futuro da scrivere: il punto della situazione

Non è da escludere l’operazione, che allungherebbe lo stop. Un infortunio, che complica i piani di Luciano Spalletti che da quando è arrivato ha puntato tanto su Vlahovic nonostante la situazione contrattuale. Jonathan David e Openda, infatti, non hanno fin qui dato le risposte sperate.

Immaginare, adesso, un addio a gennaio dell’attaccante è più che complicato. Tutto sarà rimandato all’estate, quando Vlahovic potrà firmare con una nuova squadra, che non dovrà pagare il suo cartellino. Il suo entourage si sta già muovendo alla ricerca del contratto giusto.

In molti sostengono che il Milan ci proverà ancora, ma è difficile immaginare che il Diavolo metta sul piatto una proposta superiore ai sette milioni di euro, lo stipendio percepito da Rafa Leao. Vlahovic potrebbe avere mercato in Premier League dove di certo non hanno problemi di soldi.

In Serie A, ci sarebbe l’Inter di Beppe Marotta, ma con il fondo Oktree la politica sul mercato è cambiata e nel corso dell’ultima estate gli investimenti sono andati vero un’altra direzione…