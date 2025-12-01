Milan, doppia offerta in arrivo: addio a gennaio

Potrebbero arrivare presto due offerte per un giocatore del Milan: la cessione diventa sempre più uno scenario concreto

Il Milan valuta ogni possibilità di questa fase della stagione per capire come intervenire sul reparto offensivo a gennaio. Il rendimento non ha prodotto ciò che la società si aspettava. I numeri di Santiago Gimenez e Christopher Nkunku hanno acceso riflessioni in via Aldo Rossi, con due profil ancora senza gol in campionato. Una situazione che ha aperto confronti tra dirigenti e area tecnica, in modo da comprendere quali margini possano cambiare in vista del mercato che aprirà fra un mese esatto. La dirigenza monitora possibili occasioni, pur mantenendo la linea tracciata da tempo: si muove solo se si apre un’uscita significativa.

Offerte in arrivo per Gimenez

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la posizione di Gimenez è osservata con particolare interesse, anche per le possibilità in arrivo dall’estero. Il quotidiano sottolinea come in via Aldo Rossi ci sia attesa per eventuali contatti dalla Premier League: West Ham e Sunderland hanno seguito il messicano nelle ultime settimane e potrebbero preparare un’offerta concreta per l’acquisto a titolo definitivo. Un’eventuale cessione darebbe al Milan margini economici immediati, con risorse utili per intervenire già durante la finestra di gennaio. Il focus della società resta chiaro: senza un’uscita, non si procede verso acquisti onerosi. L’obiettivo è mantenere equilibrio finanziario e qualità tecnica, evitando mosse impulsive.

Le difficoltà di Nkunku

Il rendimento di Nkunku aggiunge un altro tassello al puzzle. L’attaccante porta caratteristiche particolari, molto simili a quelle di Pulisic e Leao (per posizione), ma i problemi fisici avuti negli scorsi mesi e il poco spazio hanno rallentato il suo impatto. Il Milan aspetta segnali concreti da entrambi nel giro del prossimo mese, ma resta attivo nella ricerca di opportunità. L’idea non è cambiare per forza, ma farsi trovare pronto se dovesse aprirsi uno spazio vantaggioso. La dirigenza tiene vivi alcuni dossier già esplorati nei mesi scorsi, soprattutto nel campionato francese e in Bundesliga, senza forzare accelerazioni premature. Le prossime settimane diventeranno decisive: tra esigenze tecniche, calendario fitto e possibili offerte dall’Inghilterra, tutto potrebbe prendere una piega diversa. La priorità resta migliorare la fase offensiva, proteggendo allo stesso tempo una struttura che il club vuole far crescere senza strappi.