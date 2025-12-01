Milan soddisfatto di Leao, le ultime sul rinnovo: c’è una novità

Il club rossonero sta pensando al prolungamento contrattuale del calciatore portoghese: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Dopo la vittoria contro l’Inter nel derby, il Milan ha conquistato i 3 punti anche contro la Lazio. Partita non facile e non bellissima sul piano del gioco da parte della squadra di Massimiliano Allegri, ma una bella azione finalizzata da Rafael Leao ha permesso di uscire dal campo di San Siro con un altro successo pesante.

Lo stesso Leao non ha disputato un grandissimo match, ma nell’occasione avuta ha messo il pallone in rete. Si tratta del gol numero 6 in 10 presenze stagionali, il 5° in 9 apparizioni nella Serie A 2025/2026. Anche se giocando da attaccante fatica un po’ di più a mostrare le qualità che gli era più facile esprimere da esterno offensivo, il portoghese è comunque riuscito ad essere incisivo segnando un buon numero di reti. Chiaramente, può e deve migliorare nel “nuovo” ruolo.

Milan, rinnovo Rafa Leao: qual è la situazione

L’ex talento di Sporting CP e Lille è legato al Milan da un contratto in scadenza a giugno 2028. Firmò il 2 giugno 2023, pochi giorni prima del licenziamento di Paolo Maldini e Frederic Massara. Il club si impegnò a pagare anche il risarcimento (circa 20 milioni di euro) allo Sporting per la risoluzione contrattuale unilaterale che lo portò a lasciare lo Sporting per accasarsi in Francia. Un gesto molto apprezzato dal giocatore, che ha anche ottenuto un bell’aumento di stipendio, passando a guadagnare circa 5 milioni di euro netti annui più 2 di bonus.

Nelle scorse settimana è trapelata la possibilità che le parti tornino a parlare di un nuovo prolungamento contrattuale. Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha parlato così della situazione del 10 rossonero: “Questo Leao sta piacendo davvero tanto a chi decide al Milan: nell’atteggiamento, nei numeri, nei gol, nella continuità, nella concentrazione, nel come è a fianco dei compagni e nel combattere. Leao sta dimostrando gli atteggiamenti che gli sono stati chiesti per tanto tempo, ora stanno sbocciando in questo Milan di Max Allegri. Questo Leao piace più di quanto piacesse prima e questo è importante, chissà se potrà essere il trampolino per il discorso rinnovo nei prossimi mesi. C’è grande soddisfazione dentro il club“.

La dirigenza sta ottenendo le risposte che voleva da Rafa ed è fiduciosa che migliorerà ancora nei prossimi mesi. Anche se ora la trattativa non è partita, a inizio 2026 non è escluso che i contatti diventino più approfonditi e volti a raggiungere un nuovo soddisfacente accordo.