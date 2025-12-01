Rigore Milan-Lazio, arriva la sentenza dell’AIA

Ecco il verdetto che non lascia più dubbi dopo le tantissime polemiche che ci sono state al fischio finale dell’arbitro Collu

Quanto successo sabato sera a San Siro in pieno recupero, i tifosi di Milan e Lazio se lo ricorderanno per molto tempo: il fischietto Collu è stato il protagonista assoluto suo malgrado.

L’arbitro, infatti, aveva deciso di non assegnare il calcio di rigore, ma da Lissone hanno deciso di chiamarlo al monitor, così gli errori commessi alla fine sono stati due. Due errori che ovviamente hanno fatto arrabbiare sia il popolo rossonero sia quello biancoceleste, che dopo aver visto Collu davanti allo schermo non ha avuto più dubbi sul fatto che sarebbe stato fischiato il penalty.

Ma così non è stato. La Lazio ha dunque deciso di andare in silenzio stampa. Una scelta che ha fatto sorridere il popolo rossonero, che non ha compreso tale presa di posizione.

Milan-Lazio, rigore Pavlovic: l’AIA emette il suo verdetto

Una presa di posizione errata visto quanto emerge dai vertici dell’Aia. A riportare il parere dell’Associazione italiana arbitri è il Corriere della Sera, con la sua versione online: “Non era rigore – si può leggere La scelta finale dell’arbitro Collu, nei minuti di recupero di Milan-Lazio di sabato sera a San Siro, era corretta. Il rigore per il tocco di gomito di Pavlovic non c’era”.

“Questa la posizione dei vertici arbitrali, che promuovono il direttore di gara (la sua viene considerata nel complesso una prova molto buona) – si può ancora leggere – e invece bocciano in pieno il Var Di Paolo, il quale non doveva richiamare l’arbitro davanti allo schermo. In sostanza ha rischiato di indurlo in errore, visto che dal campo Collu aveva preso la scelta giusta. Per questo il varista verrà fermato, a differenza dell’arbitro”.

Come ampiamente detto da tutti, però, Collu commette un doppio errore: “C’è però un dettaglio da aggiungere. Sempre secondo i responsabili arbitrali, non era nemmeno fallo per il Milan. Come invece aveva detto Collu spiegando la decisione in pubblico: ‘Il braccio è fuori sagoma, ma il difensore subisce un fallo’. Non era così. Semplicemente si doveva ripartire da un calcio d’angolo. Nessun intervento falloso quindi, ne’ da una parte ne’ dall’altra. Insomma: si poteva anzi si doveva fare meglio. Tutti”. Un polverone alquanto inutile visto che alla fine la scelta di non assegnare il rigore è stata quella giusta.