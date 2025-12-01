Ritorno Galliani, c’è la data: i tifosi rossoneri non stanno nella pelle

Le ultimissime notizie relative al futuro dell’ex Amministratore Delegato del Milan e del Monza: il punto della situazione

Adriano Galliani al Milan non è finita. Il ritorno dell’esperto dirigente, che ha segnato la storia rossonera durante l’era Silvio Berlusconi, sembrava potersi concretizzarsi a settembre, una volta finalizzato il passaggio del Monza agli americani.

Chi ha seguito la vicenda a fine estate non aveva alcun dubbio, ma è finito il mese di novembre e nulla è ancora successo. La fiducia era, però, massima perché Adriano Galliani non aveva mai smentito questa ipotesi. Va detto, che non l’aveva nemmeno confermata, ma tutti speravano nel lieto annuncio.

Ci ha sperato chiaramente chi sta spingendo per rivedere l’ex Ad di Monza e Milan, su tutti Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale. Lo svedese e il numero uno di RedBird non hanno ancora mollato, ma “la trattativa è in stand-by”. Ad affermarlo è Carlo Pellegatti, che spiega: “Nel momento in cui Cardinale, o un altro fondo o società, rileveranno il credito di Elliott e quindi in quel caso Cardinale chiuderebbe il credito con Elliot, Elliot chiuderà i rapporti con il Milan e Galliani arriverebbe il giorno dopo”.

Attesa per Galliani, certi amori fanno dei giri immensi…

Il noto giornalista, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha dunque spiegato chi sia a ‘bloccare’ il ritorno di Galliani: “Non viene in questo momento – ribadisce Pellegatti -, e anche giustamente, perché in questo momento c’è il fondo Elliott che ha i suoi uomini, le sue figure, le sue emanazioni”.

“Quando il fondo Elliott lascerà il Milan si cambierà tutto e Adriano Galliani arriverà al Milan. Si tratta di attendere se e quando, magari tra 1 mese, magari tra 3 mesi, magari tra 1 anno, non lo sappiamo. Quindi questa è la situazione chiara di Galliani che continua a tifare per il Milan e che continua a essere vicino con il cuore a tutte le figure. Notiamo che ovunque vengono invitate persone del Milan che fu, il Milan vincente e mai persone di questa società”. Conclude Pellegatti.

In queste settimane, però, Adriano Galliani non ha rappresentato l’unico possibile cavallo di ritorno: si è parlato tanto, infatti, anche di Thiago Silva. Il brasiliano potrebbe lasciare il Fluminense al termine dell’anno per giocare sei mesi in Europa in vista del Mondiale. E perché non al Milan…