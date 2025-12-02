Il 2 dicembre è un giorno importante per Ricardo Kakà e il Milan (FOTO)

Per Ricardo Kakà, uno dei giocatori più forti della storia del Milan, oggi 2 dicembre è un giorno molto importante

Oggi è un anniversario molto importante per la storia del Milan. Il 2 dicembre del 2007 France Football assegnava il Pallone d’Oro a Ricardo Kakà, uno dei giocatori più forti di sempre. Trascinatore assoluto nella stagione precedente alla vittoria della Champions League dei rossoneri, concluse il torneo anche da capocannoniere con dieci gol. Un anno irripetibile che ogni tifoso milanista ricorda come fosse successo ieri. La cavalcata col Celtic, le magie di Manchester, il gol sotto l’epica pioggia di San Siro nella partita perfetta, l’assist a Pippo Inzaghi in finale: momenti indelebili e attimi cruciali per la storia rossonera. Se il Milan, rinato dalle ceneri di Istanbul di due anni prima, riuscì a vincere quella Champions è soprattutto merito suo con un impatto sui risultati della squadra clamoroso.

Sono passati 18 anni da quel Pallone d’Oro strameritato, l’ultimo vinto da un giocatore rossonero. Ed è stato anche l’ultimo prima del predominio di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, fermato solo da un attuale milanista: Luka Modric, che nel 2018 riuscì a portare a casa l’ambito trofeo individuale, il sogno di ogni calciatore.