Kessié a zero, il ritorno “a casa” si avvicina: colpo in Serie A

Il centrocampista ivoriano si appresta a far ritorno nel massimo campionato italiano: il punto della situazione

Franck Kessie ancora in Serie A. Il centrocampista è pronto a giocare ancora una volta nel massimo campionato italiano. E’ una volontà dello stesso giocatore che dopo aver guadagnato tanti soldi all’Al-Ahli si prepara a far ritorno dove ha reso meglio.

Il centrocampista, che compirà 29 anni il prossimo 19 dicembre, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e al momento non sembrano esserci i presupposti per un prolungamento.

Come detto, Franck Kessie è sempre più convinto che far ritorno in Serie A dove si è vista la sua miglior versione, sia la scelta più giusta. L’Italia per il classe 1996 è certamente una seconda casa: ha vinto lo Scudetto indossando la maglia del Milan, ma prima era stato protagonista con l’Atalanta e il Cesena.

In rossonero era diventato un idolo, ma l’addio a parametro zero ha inevitabilmente incrinato il rapporto con il popolo del Diavolo. Così, diventato grande con il Milan, ha deciso di approdare al Barcellona.

Una squadra, quella blaugrana, che a detta di tutti, aveva poco a che fare con le sue caratteristiche. Una scelta per nulla comprensibile, anche perché le offerte sul tavolo per Franck Kessie erano davvero parecchie.

Futuro da scrivere Kessie: il punto della situazione

Era ammirato in giro per il mondo da tanti club: in Serie A, Inter, Juventus e Napoli ci hanno pensato seriamente, così come in Inghilterra.

La Premier League sembrava poter essere la soluzione più giusta, ma al fascino del Barcellona è stato difficile resistere. Dopo l’esperienza in Spagna, Kessie ha così deciso di sbarcare in Arabia Saudita, per giocare con la maglia dell’Al-Ahli. Ora è pronto a far ritorno in Europa.

Non ci sono, però, più le big di un tempo a corteggiarlo, ma di squadre importanti pronte a scommettere non ne mancano. Nel massimo campionato italiano così sta pensando di riportarlo a casa l’Atalanta, che rischia di perdere Ederson e non sembra avere alcuna intenzione di riscattare Yunus Musah.

Attenzione, però, all’interesse della Roma, con Gian Piero Gasperini che ha chiesto a Massara di provare a prendere l’ivoriano. Nelle prossime settimane ne sapremo di più in merito a queste due possibilità, ma non è da escludere – in extremis – una sua permanenza nel mondo arabo, qualora i soldi messi sul tavolo fossero davvero tanti