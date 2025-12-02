Sergio Ramos o Thiago Silva, confronto fra due colossi e una scelta difficile (VIDEO)

Al Milan sono stati proposti entrambi, ma c’è spazio soltanto per uno: chi scegliere? Le situazioni dei due giocatori a confronto

Sergio Ramos e Thiago Silva sono stati due colossi della storia recente del calcio. Parliamo infatti di due dei migliori difensori al mondo nell’ultimo ventennio di calcio. Che, ancora oggi, sono impegnati nelle loro rispettive squadre. L’ex centrale del Real Madrid giocherà fino al 31 dicembre con la maglia del Monterrey in Messico; l’altro invece è sotto contratto con il Fluminense fino a giugno 2026, ma fra venti giorni finirà il campionato brasiliano e lui non vuole fermarsi per sperare in una convocazione di Ancelotti per il Mondiale negli States col Brasile. Ecco perché il brasiliano è stato proposto ai rossoneri, così come il difensore spagnolo in questi giorni. Il Milan ha accolto i sondaggi ma per adesso non ha mosso passi concreti per nessuno dei due, eppure l’idea non sembra dispiacere a Tare e ad Allegri.

Chi scegliere fra Sergio Ramos e Thiago Silva

Eventualmente però ci sarebbe spazio soltanto per uno, ma per chi? Sergio Ramos è più giovane di un paio d’anni e, come detto, diventerà uno svincolato dal 1 gennaio. Thiago Silva però conosce benissimo l’ambiente rossonero e anche Allegri stesso, quindi non avrebbe alcun tipo di problema di impatto. Lo spagnolo, invece, ritroverebbe l’amico e compagno di mille battaglie Luka Modric, e questo non è un fattore da sottovalutare.

Nessuno dei due ha avuto problemi seri dal punto di vista fisico di recente, ma Sergio Ramos guadagna tanto anche in Messico (4 milioni di base ma tantissimi bonus e altri costi) mentre Thiago Silva si accontenterebbe di uno stipendio ridotto per giocare in Europa e per avvicinarsi anche a Londra, dove la sua famiglia è rimasta. Se il brasiliano ha già conquistato anni fa il cuore dei tifosi milanisti, lo spagnolo no, ma quel gesto famosissimo dello chapeau nei confronti di Paolo Maldini gli ha fatto guadagnare tantissimi punti.