28 milioni e addio Milan, ormai ci siamo: si chiude la cessione

Il club rossonero spera di finalizzare la vendita di un calciatore: arriverebbero in cassa un bel po’ di milioni utili al bilancio.

Durante la scorsa sessione estiva del calciomercato il Milan ha ceduto diversi giocatori e qualcuno è partito con la formula del prestito. In alcuni casi è previsto un obbligo di riscatto condizionato e in altri il diritto di riscatto. Se a fine stagione tutti dovessero essere riscattati, la società metterebbe assieme un bel gruzzoletto di soldi.

Tra coloro che hanno lasciato Milanello a titolo temporaneo c’è Samuel Chukwueze, che dopo un biennio non indimenticabile in maglia rossonera è ripartito dal Fulham. Era già stato vicino al trasferimento a Londra nello scorso mercato invernale, però il trasferimento saltò perché la trattativa fu chiusa troppo tardi e mancarono i tempi tecnici per formalizzare l’operazione. Anche in estate è stata chiusa nel finale della sessione, però evitando brutte sorprese.

Calciomercato Milan, riscatto Chukwueze: qual è la situazione

L’esterno nigeriano ha traslocato in Inghilterra con grandi motivazioni e voglia di dimostrare di essere un calciatore migliore di quello visto in Italia. Al Milan non ha mai avuto continuità, anche perché nel suo ruolo aveva Christian Pulisic come concorrente. In rossonero ha totalizzato 8 gol e 6 assist in 70 partite.

Al Fulham è arrivato a 2 gol e 3 assist nelle prime 8 presenze. Da dire che il suo contributo in termini di gol e assist si è concentrato nelle ultime 4 partite di Premier League:

Fulham-Sunderland 1-0: assist per il gol di Raul Jimenez

Tottenham-Fulham 1-2: assist per il gol di Kenny Tete (0-1)

Fulham-Manchester City 4-5: due reti segnate, la terza e la quarta della sua squadra.

I tifosi del Fulham hanno iniziato ad apprezzarlo e c’è già chi invoca il riscatto del suo cartellino. Il club londinese aveva versato 2-3 milioni di euro al Milan per il prestito oneroso e può riscattare il cartellino per circa 28 milioni di euro. Una cessione a tale cifra permetterebbe alla società rossonera di mettere a bilancio una buona plusvalenza.

Da ricordare che Chukwueze era arrivato a Milano nel mercato estivo 2023 per 21 milioni di euro fissi più 7 di bonus. Il costo del cartellino è stato in parte ammortizzato e, dunque, vendere a 28 milioni sarebbe un ottimo colpo. Tra l’altro, l’ex Villarreal non rientra nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri e un suo addio definitivo sarebbe auspicabile a fine stagione. Il Fulham valuterà attentamente il rendimento dell’esterno nigeriano e nel maggio-giugno 2026 prenderà una decisione.