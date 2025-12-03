Firma col Milan, c’è la data: i tifosi tirano un sospiro di sollievo

Un calciatore rossonero sembra destinato a rinnovare il contratto con il club: arrivano nuove conferme importanti.

Anche se sul piano del gioco non è un Milan stellare, dei passi avanti con Massimiliano Allegri si stanno vedendo. La classifica della Serie A dice che la squadra è in testa assieme al Napoli campione d’Italia in carica. Nessuno scontro diretto perso, solidità difensiva ritrovata dopo due stagioni nelle quali i rossoneri subivano tantissimo.

Tra i calciatori che stanno avendo un rendimento di ottimo livello in questo inizio di stagione c’è sicuramente Alexis Saelemaekers, al quale hanno fatto bene i due anni in prestito tra Bologna e Roma. In particolare, l’anno in giallorosso con un allenatore come Claudio Ranieri, che lo ha aiutato a diventare un calciatore più incisivo. Corsa e generosità non gli sono mai mancate, però in fase offensiva serviva una crescita e c’è stata.

Calciomercato Milan, rinnovo Saelemaekers: le ultime news

Anche se la Roma ha provato a trattenerlo e altre società si erano fatte avanti per comprarlo, al Milan non ci sono stati particolari dubbi sulla permanenza di Saelemaekers. Allegri sapeva che sarebbe stato un tassello prezioso e lo ha comunicato alla dirigenza, la quale non ha esitato a confermarlo.

Le prestazioni dell’esterno belga stanno convincendo e da un po’ di tempo si parla anche del possibile rinnovo del contratto. L’attuale scadenza è fissata a giugno 2027 e nelle scorse settimane ci sono stati i primi colloqui tra l’entourage e il Milan, anche se la trattativa non è ancora entrata nel vivo. Ad ogni modo, le parti hanno la volontà di continuare insieme e di raggiungere un accordo. Tuttosport scrive che la primavera potrebbe essere il periodo giusto per arrivare alle firme.

Saelemaekers percepisce uno stipendio di circa 1-1,3 milioni di euro netti annui, il suo obiettivo è quello di arrivare ad almeno 3 milioni netti annui. Nelle prossime settimane i contatti tra le parti potrebbero diventare più intensi. La sensazione è che si arriverà a un’intesa e forse sarebbe meglio arrivarci prima di giungere in primavera, così da evitare eventuali sirene dall’estero. In Premier League hanno spesso argomenti economici convincenti. Vedremo come andrà.