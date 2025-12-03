La Gazzetta conferma: il Milan valuta un altro acquisto dal Belgio

La Gazzetta dello Sport di oggi conferma l’interesse dei rossoneri per un ragazzo che gioca in Belgio come Jashari e De Ketelaere

Il Milan si guarda intorno alla ricerca di possibili rinforzi. Da sempre attenti ai giovani più interessanti del calcio europeo, come dimostra l’affare Jashari, i rossoneri guardano ancora con un certo interesse al Belgio. Oltre allo svizzero, da lì è arrivato anche De Ketelaere. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attenzione ora si concentra sul nome di Konstantinos Karetsas, trequartista classe 2007 del Genk.

Nato in Belgio con origini greche, ha grande considerazione in patria per le sue evidenti qualità tecniche. Uno di quelli che genera entusiasmo e attira inevitabilmente interesse. Il 27 novembre un osservatore rossonero è volato in Belgio per seguirlo da vicino. Il report risulta positivo, tanto da spingere il club a valutare un passo concreto verso un possibile affondo. Una scelta che rientra nella linea strategica basata sulla ricerca di profili giovani con prospettive molto elevate.

Konstantinos Karetsas vs OH Leuven (84 min) Il est désormais à 5 passes décisive en championnat ! pic.twitter.com/455ywQpgo9 — Ziv’ (@Zivvko) November 30, 2025

I numeri di Karetsas in questa stagione

Il rendimento di Karetsas conferma il motivo dell’attenzione crescente. Con il Genk ha già messo insieme 9 assist in stagione, oltre al gol nell’ultimo turno di Europa League. Il percorso con la Nazionale greca aggiunge un ulteriore elemento rilevante: 9 presenze e 3 reti, dati che certificano una maturità anticipata. Nonostante la giovanissima età, il suo impatto convince osservatori e addetti ai lavori. Per molti si tratta di un talento destinato a crescere in modo rapido. Non a caso, il Genk chiede già 25 milioni per cederlo.

Il Milan valuta con attenzione il possibile investimento, ma sa perfettamente che c’è concorrenza. Oltre ai rossoneri, altre big d’Europa lo stanno guardando e analizzando da vicino. Come sempre quindi è fondamentale lavorare d’anticipo: il talento di Karetsas è di alto profilo e per non lasciarselo sfuggire servirà intervenire in fretta. I costi sono già molto alti come abbiamo visto ma sono destinati a crescere ulteriormente.