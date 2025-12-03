Milan, l’annuncio a sorpresa dell’agente di Gimenez: “Non esiste”

L’agente di Santiago Gimenez è intervenuta in queste ore per parlare della situazione del suo assistito: l’annuncio è sorprendente

Tiene banco in casa Milan la questione Santiago Gimenez. L’attaccante messicano vive una fase complessa, fra le difficoltà di rendimento e un infortunio che non ha ancora smaltito. Una situazione che spinge molti a interrogarsi sul futuro del calciatore, già coinvolto in discussioni analoghe a fine agosto, quando la società rossonera provò a valutare soluzioni alternative. All’epoca fu lo stesso giocatore a opporsi, posizione confermata anche dalla sua procuratrice.

Il cuore della vicenda ruota proprio intorno alle parole di Rafaela Pimenta, agente del Bebote, intervenuta per bloccare sul nascere nuove interpretazioni legate alle voci di mercato. Intervistata dalla versione spagnola di ESPN, Pimenta ha risposto in modo diretto a domande legate al possibile addio: “Se la Premier lo desidera, non mi sorprende il fatto. Uno, due o tre club interessati non sono una novità, ma l’idea di un’uscita dal Milan non esiste“. Una frase forte, utile per fissare una posizione netta.

L’agente di Gimenez smentisce le voci

Negli ultimi giorni, infatti, venivano riportati movimenti collegati a West Ham e Sunderland, entrambi attenti a eventuali opportunità offensive. La procuratrice, però, ha fermato ogni speculazione con un altro passaggio rilevante: “Santi è arrivato a gennaio, in un Milan lontano dal primo posto. Ogni comunicazione proveniente dal club è stata positiva. Mai un messaggio negativo. Ogni volta in cui la stampa insiste troppo, io contatto il Milan, e il Milan risponde sempre: “No, tutto tranquillo, grazie””. La chiarezza dell’intervento non lascia spazio a interpretazioni ulteriori e ricalca fedelmente la posizione del suo assistito.

Sul piano sportivo, l’avvio di stagione di Gimenez non decolla. Con 11 presenze totali e un solo gol, siglato in Coppa Italia, il centravanti non trova continuità. L’infortunio del messicano però non ha intaccato troppo i piani di Allegri, anzi: abbiamo visto per la prima volta Pulisic e Leao insieme dal primo minuto nel derby e anche una buona crescita di Nkunku. Il messicano salterà anche la sfida con la Lazio di Coppa Italia di domani. In via Aldo Rossi resta l’intenzione di monitorare ogni ipotesi utile per gennaio, pur con un punto fermo ormai evidente: eventuali investimenti diventeranno possibili solo dopo la cessione dell’ex Feyenoord. Che il Milan valuta intorno ai 25 milioni.