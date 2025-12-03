Pellegatti rivela che il Milan a gennaio non farà quello che tutti si aspettano

Il noto giornalista tifoso rossonero ha parlato con la società e ha rivelato che a gennaio non accadrà ciò che tutti si aspettano

Sono tutti convinti che al Milan serva un attaccante da 30 milioni, ma non è così. O meglio, non è quello che invece pensa la società. A rivelarlo è Carlo Pellegatti nel suo ultimo video sul canale YouTube. Un anno fa, la società investiva la stessa cifra per acquistare Santiago Gimenez, che aveva preso il posto di Alvaro Morata, ceduto al Galatasaray. Ed è la prova che spendere tanto non dà alcun tipo di garanzia di rendimento.

L’ex Feyenoord infatti sta facendo grande fatica: zero gol segnati finora in campionato e ora fermo da più di un mese per un problema alla caviglia. Ecco perché i tifosi spingono per l’acquisto di un centravanti di livello, ma questo non accadrà, soprattutto se non riuscirà a vendere lo stesso Gimenez (oggi la sua agente ha però escluso questa ipotesi). Qualcuno però potrebbe arrivare, ma con determinate caratteristiche.

L’identikit dell’attaccante che il Milan cerca

Secondo le informazioni raccolte da Pellegatti, il Milan non cerca un attaccante da 25-30 milioni. “A gennaio per un giocatore che vale 20 milioni te ne chiedono 40“, ha spiegato il giornalista. Inoltre la società insiste che ai rossoneri non serva un titolare perché ci sono già Rafael Leao, Christian Pulisic, Christopher Nkunku e, se non va via, Gimenez. “Serve un giocatore da 20-25 minuti finali che riempia l’aria con fisicità“: è questo l’identikit che la società ha tracciato e che Pellegatti ha rivelato nel suo video.

Le due opzioni più probabili

Un identikit che si sposa bene con Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, ma per acquistarlo serve almeno una proposta da 30 milioni: secondo quanto abbiamo appena detto, possiamo quindi escluderlo dalla lista degli obiettivi. Affari più concreti in questo senso sono le classiche opportunità che il mercato regala: Artem Dovbyk, cercato anche ad agosto, potrebbe volersi liberare dalla Roma dopo questi mesi difficili, così come Joshua Zirkzee, che nell’ultimo week-end ha segnato il suo primo gol col Manchester United in tutto il 2025. L’olandese ha voglia di tornare in Italia per sperare di andare al Mondiale, così come l’ucraino spinge per cambiare aria. Le caratteristiche dell’ex Girona si sposano maggiormente con l’identikit tracciato da Pellegatti, visto che Zirkzee è più un attaccante di manovra.