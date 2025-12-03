Rientro Pulisic per Milan-Lazio, l’annuncio di Allegri

Le ultimissime notizie relative all’attaccante americano. Il Diavolo è pronto per giocare la gara contro i biancocelesti: il punto della situazione

Tornerà in campo domani il Milan di Massimiliano Allegri. Lo farà ancora contro la Lazio. Dopo le polemiche di sabato sera, all’Olimpico è atteso un clima davvero infuocato per il Diavolo. Un Diavolo che è pronto a cambiare pelle, dando spazio a diverse nuove pedine.

La Coppa Italia è certamente importante, ma il focus principale è comunque la qualificazione alla prossima Champions League, che passa ovviamente dal campionato. Qualcuno così riposerà, ma vista la rosa corta, di titolarissimi ne vedremo parecchi.

Allegri può cambiare volto soprattutto al centrocampo, dove non mancano le alternative. Lo stop ufficiale di Youssouf Fofana, che starà fuori almeno per le prossime due partite, porterà Adrien Rabiot ad essere l’unico superstite della mediana tipo. Così Luka Modric è finalmente pronto ad accomodarsi in panchina.

Chi ha chiesto spazio in queste settimane, sarà dunque in campo: da Ardon Jashari, passando per Samuele Ricci e Ruben Loftus-Cheek. Tutti giocheranno dal primo minuto, con l’inglese pronto a farlo a supporto dell’attaccante che dovrebbe essere Rafa Leao.

Milan, Allegri ritrova Pulisic: il punto della situazione

Starà fuori, quindi, Christopher Nkunku, che farà compagnia a Christian Pulisic. L’americano, che ieri aveva lavorato in parte con il gruppo, è recuperato: oggi si è allenato con la squadra e ha viaggiato verso Roma.

“Abbiamo ancora fuori Athekame, Gimenez, Fofana è sulla via del recupero quindi speriamo di recuperarlo nel più breve tempo possibile, così come gli altri. Pulisic sarà a disposizione e tutti gli altri stanno bene. Domani qualcuno recupererà energie, la partita sarà lunga e bisognerà essere bravi nelle sostituzioni, quelli che entreranno dovranno darci una mano”. A parlare è Massimiliano Allegri che ha fatto il punto della situazione ai microfoni di MilanTv. L’ex Chelsea, potrebbe così giocare qualche minuto, qualora ce ne fosse bisogno, per poi essere titolare lunedì sera a Torino, contro i granata.

Gli altri infortunati? Per il francese servirà aspettare, così come per Gimenez, che sta meglio e che ha sfruttato gli ultimi giorni per recuperare la forma perduta. Con il Sassuolo potrebbe essere convocato, ma ne sapremo di più a partire da martedì. Discorso diverso per quanto riguarda Athekame che ne avrà ancora per diversi giorni. Servirà attendere per rivederlo a disposizione di Massimiliano Allegri.