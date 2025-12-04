Elia Caprile fra Milan e Inter: la rivelazione dell’agente

L’agente del portiere del Cagliari è uscito allo scoperto in merito alla situazione del suo assistito, accostato a Inter e Milan

Elia Caprile è uno dei nomi fatti per l’eventuale sostituzione di Mike Maignan al Milan. Protagonista con il Cagliari in questa stagione, tanto da conquistarsi anche una convocazione da Gennaro Gattuso con l’Italia, il portiere è fra i portieri più chiacchierati in circolazione. Le grandi squadre hanno messo gli occhi su di lui per il mercato della prossima estate: l’Inter lascerà andare Sommer a costo zero a giugno dopo la scadenza del contratto e lo stesso potrebbe succedere con Maignan al Milan, a quel punto potrebbe scatenarsi un derby per l’acquisto dell’ex estremo difensore del Napoli. Omar Rahman, l’agente di Caprile, intervenuto a CalcioSub ha fatto chiarezza in merito alla situazione del suo assistito.

Elia Caprile, le parole dell’agente sul suo futuro

L’agente ci tiene a chiarire subito che ad oggi non ha avuto contatti con altre squadre: “In questo momento per il ruolo del portiere è troppo delicato per imbastire trattative con così tanti mesi di anticipo. Le porte sono tutte occupate e non si sa cosa possa succedere da novembre a giugno“. Per ora quindi non ci sono movimenti concreti: Caprile è concentrato sul Cagliari e sul raggiungere l’obiettivo salvezza. Ma il portiere è consapevole del momento d’oro che sta vivendo e anche delle voci sul suo futuro: “Sempre stato un portiere molto chiacchierato, questa gestione delle pressioni ci è abituato, anzi lo esalta ancora di più. Più responsabilità gli dai, più si esalta perché è una sua caratteristica. Nel calcio sono nati pochi prodigi o fenomeni, poi è il lavoro quotidiano che ti fa arrivare a certi livelli. Ha una mentalità da vincente”.

Le ultime sul rinnovo di Maignan

Le prestazioni al top di Mike Maignan dell’ultimo periodo hanno riacceso i riflettori in merito al suo rinnovo di contratto. Ad oggi infatti questa opzione non è ancora da escludere del tutto, seppur la situazione sia chiarissima. Mesi fa Maignan e il Milan avevano un accordo di rinnovo ma Giorgio Furlani ha deciso di ritirare la proposta. Un gesto che non è piaciuto molto al portiere e anche al suo entourage, che ha bloccato ogni trattativa – e anzi ha portato al Milan l’offerta del Chelsea. Rimasto, ha promesso massimo impegno fino all’ultimo giorno. La speranza è che l’andamento positivo della squadra e il lavoro diplomatico di Allegri e Tare possa far rientrare il tutto, ma è giusto che la società si muova in anticipo per una eventuale sostituzione.