Fuori anche con la Lazio, Allegri lo lascia di nuovo in panchina

Arrivano le scelte del tecnico livornese. Tutto deciso per la sfida dell’Olimpico, valevole per gli Ottavi di finale di Coppa Italia

Per il Milan di Massimiliano Allegri è tempo di tornare in campo. I rossoneri hanno vissuto giorni sereni, riassaporando il gusto della vetta, in coabitazione con il Napoli di Antonio Conte. Dopo tredici giornate, è decisamente presto per parlare di Scudetto, ma i tifosi iniziano a pronunciare questa parola a bassa voce.

Il tecnico livornese, invece, continua a sostenere che i suoi uomini abbiano l’obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions League. Il focus è chiaro, ma anche la Coppa Italia è nei pensieri del Diavolo. Contro la Lazio, che si prepara ad ospitare il Milan in un clima davvero infernale, ci sarà così qualche cambio e non un turnover totale. D’altronde attuarlo, vista la rosa, è praticamente impossibile.

Milan, le scelte di Massimiliano Allegri: tra turnover e rilancia, c’è chi gioca sempre

Tra i candidati principali a riposare c’è certamente Luka Modric. Il centrocampista può finalmente tirare il fiato e partire dalla panchina. A prendere il suo posto in mediana è pronto Samuele Ricci, che non potrà giocare con Youssouf Fofana, fermatosi per un problema muscolare, ma avrà il supporto di Adrien Rabiot.

Il francese non si tocca al pari di Alexis Saelemaekers, che si muoverà sulla destra, con Estupinan a sinistra. Il mister pensa, infatti, di rilanciare il sudamericano, facendo rifiatare Davide Bartesaghi. Ci sarà spazio, poi, anche per Ardon Jashari che completerà il reparto, con Ruben Loftus-Cheek che agirà qualche metro più avanti.

L’inglese supporterà la punta, che salvo cambi di programmi sarà Rafa Leao. Il portoghese è pronto a giocare dall’inizio, con Christian Pulisic e Christopher Nkunku che subentreranno a partita in corso. Saranno dunque tanti i titolari che non riposano. Anche in difesa, solo uno tra Tomori, Gabbia e Pavlovic starà fuori, per dare minuti a De Winter.

E in porta? Il giocatore più decisivo del momento, colui che ha salvato il Milan con le sue parate, contro l’Inter e Lazio, non si tocca. Mike Maignan continuerà ad indossare la fascia di capitano, anche in Coppa Italia.

Niente da fare, dunque, per Terracciano: Allegri non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo portiere titolare e l’ex Fiorentina sarà costretto a partire, ancora una volta, dalla panchina.