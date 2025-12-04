Milan, trattativa avanzata per Juan David Arizala: chi è il giovane colombiano

Le ultimissime notizie relative al giovanissimo calciatore, che presto potrà diventare rossonero: il punto della situazione

E’ tempo di calciomercato. Manca sempre meno all’apertura della sessione invernale. Una sessione in cui il Milan è chiamato a muoversi per rafforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Igli Tare e Giorgio Furlani sono consapevoli del fatto che l’organico non è proprio al completo e stanno sondando il terreno alla ricerca delle pedine più giuste.

Ormai è ben noto a tutti quali siano le priorità per questo Milan: il tecnico livornese avrebbe accolto ben volentieri un centravanti e un difensore esperto già in estate e li vorrebbe anche adesso, ma soprattutto per l’attaccante appare complicato individuare l’elemento giusto al prezzo giusto. E poi servirebbe la partenza di Santiago Gimenez, al momento poco propenso a salutare.

Farebbe le valigie senza problemi, invece, il giovanissimo Odogu, che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe in prestito in Serie A. In attesa di capire come si evolverà la situazione, con un doppio possibile colpo, la dirigenza del Diavolo si sta muovendo per altri affari.

Milan, affare per la corsia mancina: il punto della situazione

E’ stato Matteo Moretto, attraverso i propri canali ufficiali, ad annunciare il possibile arrivo di Juan David Arizala: “Si tratta di un giovane colombiano Under 20. Il Milan ha a disposizione due slot per quanto riguarda i posti extracomunitario – afferma il giornalista -. Arizala è un classe 2005 di proprietà del Deportivo Independiente Medellín, un terzino sinistro già nel giro della Nazionale Colombiana. La valutazione è intorno ai 2-3 milioni di euro“.

“Il Milan, insieme alla squadra di Tare e scout è alla ricerca di talenti sudamericani. I rossoneri sono infatti in trattativa con il terzino sinistro Juan David Arizala. Potrebbe essere quindi un colpo in prospettiva. Il Milan è intenzionato a chiudere per poi capire il percorso da fare al ragazzo“. Non è da escludere che Arizala venga subito acquisto e poi girato in prestito, magari in Serie A, dove potrebbe fare esperienza ed essere valutato dal Diavolo più da vicino.

Sulla fascia sinistra la situazione, d’altronde, appare in evoluzione: dopo la partenza di Theo Hernandez, colui che avrebbe dovuto prendere il suo posto, Estupinan, è finito in panchina. Oggi il titolare della corsia mancina è ovviamente Davide Bartesaghi. Un eventuale addio dell’ex Brighton, lascerebbe un vuoto da colmare…