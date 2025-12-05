Il Milan ha chiuso già il primo colpo per gennaio: è fatta

I rossoneri hanno già chiuso il primo colpo per il mercato di gennaio: accordo raggiunto e affare fatto, nei prossimi giorni l’ufficialità

Il Milan ha chiuso per l’acquisto di Juan David Arizala. Terzino sinistro classe 2005 dell’Independiente Medellín, i rossoneri hanno trovato l’accordo quando la sessione di gennaio non è ancora iniziata. La trattativa è stata rivelata prima da Matteo Moretto su YouTube e poi confermata da Fabrizio Romano, che ha pubblicato il suo classico «Here we go» su X, confermando quindi la chiusura della trattativa. Un acquisto in linea con quello che è da sempre il progetto RedBird: grande attenzione a giovani promettenti da tutto il mondo, e Arizala è uno di questi.

Arizala al Milan, quanto è costato

Le cifre dell’operazione fissano il valore dell’affare in 3 milioni di euro più una clausola sulla futura rivendita, come riportato dal giornalista. Romano ha svelato che Arizala ha rifiutato proposte dalla Premier League e dal Belgio. Questo passaggio conferma l’interesse intorno al ragazzo e il ruolo del Milan nel convincerlo con un progetto credibile. La scelta di puntare su un difensore mancino giovane apre una prospettiva tecnica importante, utile per garantire soluzioni alternative nel reparto laterale nei prossimi anni. Il club dispone ancora dei due slot per gli extracomunitari, elemento che ha permesso di definire la trattativa senza ostacoli burocratici. Le qualità atletiche del colombiano sono state valutate positivamente dagli osservatori rossoneri, che lo seguono da mesi.

Dove giocherà Arizala

L’inserimento immediato in prima squadra resta complesso, poiché il Milan desidera proteggerne la crescita attraverso un percorso graduale. Arizala dovrebbe essere inizialmente destinato a un lavoro mirato, con la possibilità di passare tra Primavera e Milan Futuro per poi ogni tanto provare l’esperienza in prima squadra. Il club considera l’investimento come una costruzione per il futuro, con la prospettiva di trasformare un talento grezzo in un giocatore in grado di garantire alternative in un ruolo fondamentale. La sua velocità, unita a una struttura fisica già convincente per l’età, fornisce indicazioni incoraggianti per il potenziale sviluppo. Quel ruolo oggi nell’undici di Allegri è occupato da Bartesaghi e pure da Estupinan, ma Arizala è un colpo per il futuro (anche in ottica plusvalenza, sempre cara alla proprietà).