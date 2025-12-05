Infortunio gravissimo e lungo stop: salta anche la sfida contro il Milan

La notizia choc dopo la partita di Coppa Italia. Stagione compromessa e niente sfida ai rossoneri: il punto della situazione

Sono giorni intensi per il calcio italiano. Dopo il turno di Coppa Italia, valevole per gli Ottavi di finale, si torna in campo nel weekend con la quattordicesima giornata di Serie A. Una giornata che potrebbe cambiare ancora una volta la classifica.

Sono parecchi, infatti, le sfide interessanti: da quella di San Siro tra l’Inter di Christian Chivu, passando per quella di Napoli, tra i campioni d’Italia di Antonio Conte e la Juventus di Luciano Spalletti, che torna da ex. E poi il Milan capolista farà visita al Torino. Saranno gare che spesso vedranno squadre decimate dagli infortuni. Al Maradona, ad esempio, mancheranno parecchi giocatori importanti.

Conte ha nuovamente perso Lobotka e da tempo sta facendo a meno di Lukaku e de Bruyne, oltre che di Anguissa. La Juventus non sta meglio dopo aver dovuto fare i conti con lo stop lungo di Dusan Vlahovic, che ne avrà per almeno tre mesi.

Il Milan sembra essersi gettato alle spalle il suo periodo di massima crisi, legato agli infortuni: tutti, d’altronde, ricorderete quando mancavano titolarissimi come Leao, Rabiot e Pulisic, oltre a Estupinan, Jashari e Loftus-Cheek.

Oggi sono out Santiago Gimenez e Youssouf Fofana, oltre al giovane Athekame. Sia il messicano che il francese hanno messo nel mirino la partita contro il Sassuolo, che sarà valida per la quindicesima giornata di Serie A.

Niente Milan, l’infortunio è lunghissimo: rottura del crociato

Poi dopo la gara contro gli uomini di Fabio Grosso, si volerà in Arabia Saudita per giocare la Supercoppa Italiana. Si farà ritorno in Italia per affrontare il 28 dicembre il Verona.

Il 2 gennaio, invece, il Diavolo è atteso in Sardegna per la gara contro il Cagliari. Il nuovo anno, dunque, verrà così inaugurato contro i rossoblu. Rossoblu che nelle scorse ore hanno subito una vera e propria tegola:

Mattia Felici, entrato in campo all’85’ di Napoli-Cagliari di Coppa Italia, ha subito la rottura del legamento crociato. La stagione per l’esterno, che lo scorso anno mise tanto in difficoltà il Milan, è dunque finita. Il calciatore si era fermato negli ultimi istanti della gara del Maradona, ma nonostante ciò si era presentato dal dischetto per sfidare Milinkovic-Savic, tirando sulla traversa. Quel penalty sarà, dunque, il suo ultimo gesto stagionale.