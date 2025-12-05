Milan, c’è anche Idzes del Sassuolo per la difesa: i costi dell’operazione

I rossoneri valutano anche il profilo di Idzes del Sassuolo per il rinforzo in difesa a gennaio, ecco i costi dell’operazione

Il Milan continua a monitorare difensori in vista di gennaio. Tra i nomi valutati nelle ultime settimane è tornato Jay Idzes, elemento del Sassuolo che ha attirato l’attenzione del club per struttura fisica, duttilità e margini di miglioramento. Il difensore olandese mostra caratteristiche tecniche che si adattano a più sistemi e la sua evoluzione recente non è sfuggita agli osservatori rossoneri. Il collega Luca Cilli ha rivelato che il Milan ha ripreso i contatti con l’entourage del giocatore, primo passo di un interesse concreto. Manca un dialogo diretto con il Sassuolo, ma la volontà di analizzare il profilo, così come quello di altri, è palese.

Chi è Idzes, il difensore del Sassuolo

Idzes, classe 2000, è un difensore destro di 190 centimetri, efficace in area, abile nel palleggio e dotato di una struttura fisica imponente. Il Sassuolo lo ha acquistato per 8 milioni di euro, cifra inserita in un pacchetto complessivo da 11 milioni che comprendeva anche Candé. L’investimento del club neroverde si è già rivelato positivo: il Venezia lo aveva pagato 750 mila euro prelevandolo dal Go Ahead Eagles, un dettaglio che testimonia la crescita del giocatore negli ultimi anni. Il primo segmento di stagione ha confermato un rendimento continuo, con qualche limite negli uno contro uno a causa di una certa irruenza. Un aspetto che il difensore sta cercando di gestire attraverso un lavoro mirato sul timing. Il valore di Idzes si avvicina ora ai 10 milioni e, proseguendo su questi livelli, potrebbe salire ulteriormente nei prossimi mesi.

🔴⚫️ Il @acmilan sta seguendo con interesse Jay #Idzes, difensore del @SassuoloUS. Al momento non c’è stato alcun contatto diretto fra le due società ma il calciatore piace al club per età (25 anni, classe 2000), margini di crescita e duttilità in una difesa a 3 (può ricoprire… pic.twitter.com/bDmpzqOOsL — Luca Cilli (@Luca_Cilli) December 3, 2025

Le alternative

Il Milan, a gennaio, interverrà al centro della difesa con almeno un innesto. Gomez del Liverpool, Gila della Lazio e Kim del Bayern sono in cima alla lista per caratteristiche, esperienza e livello internazionale. L’esito delle trattative potrebbe aprire spazio a ulteriori soluzioni, tra cui proprio Idzes, valutato per la capacità di interpretare il ruolo anche da braccetto in una linea a tre o anche a quattro. Il Sassuolo tradizionalmente evita di cedere i propri titolari durante l’inverno, elemento che rende ogni dialogo più complesso. Il profilo dell’olandese resta comunque pienamente in corsa, favorito dalla duttilità e dall’età. Il Milan studia margini, costi e incastri, consapevole che il prossimo difensore dovrà garantire solidità immediata e potenziale futuro.