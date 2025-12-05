Milan eliminato dalla Coppa Italia, c’è un motivo per sorridere: il precedente che fa sperare

L’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio ha un motivo per far sorridere i tifosi del Milan: il precedente

Il Milan esce dalla Coppa Italia agli ottavi di finale. A spuntarla all’Olimpico stavolta è la Lazio, che invece aveva perso in campionato sabato scorso a San Siro. Maurizio Sarri stavolta ha avuto la meglio contro Massimiliano Allegri, che ha dato spazio ad altri giocatori per far rifiatare i titolari, per poi inserirli a dieci minuti dalla fine per provare a recuperare lo svantaggio ma senza riuscirci.

L’eliminazione però non ha influito molto sull’umore dei tifosi, molti dei quali la consideravano soltanto un intralcio (e probabilmente questo lo pensa anche la società), ma resta una brutta serata. Ma c’è anche un motivo per sorridere: l’uscita dalla Coppa Italia infatti alimenta ancor di più il precedente dello scorso anno e le analogie che cominciano ad essere davvero tante.

Tutte le analogie fra Milan e Napoli

Il cammino del Milan fino ad oggi infatti somiglia moltissimo a quello del Napoli dello scorso anno. La stagione di entrambe è iniziata con una brutta sconfitta: contro l’Hellas Verona per la squadra di Conte, contro la Cremonese per quella di Allegri. A proposito: un’altra analogia riguarda proprio l’arrivo dei due nuovi allenatori dopo un’annata deludente, ma non è finita qui.

Il Milan come il Napoli non gioca le coppe europee. Per gli azzurri questo è stato un vantaggio nella corsa con l’Inter e può esserlo ancor di più per Allegri quest’anno contro il Napoli stesso e ancora i nerazzurri. Con una netta differenza, però: gli azzurri lo scorso anno non erano costruiti per vincere e avevano una rosa da massimo quarto posto, mentre il Milan di oggi ha 14-15 titolari in grado di vincere già così il campionato.

L’ultima analogia riguarda proprio la Coppa Italia: anche il Napoli l’anno scorso è stato eliminato agli ottavi, e indovinate da chi? Esatto, la Lazio all’Olimpico (3-0). L’amaro in bocca per l’uscita resta, ma questo precedente può far sorridere i tifosi rossoneri. Il Milan quest’anno ha un’opportunità più unica che rara: arrivare fino in fondo al campionato e vincerlo. Sono troppi i fattori che avvantaggiano la squadra di Allegri. Non approfittarne sarebbe davvero un peccato.