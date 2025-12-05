Home » Calciomercato Milan » Prezzo fissato, via dal Milan per 12 milioni di euro in estate

Prezzo fissato, via dal Milan per 12 milioni di euro in estate

Le ultimissime sul futuro del calciatore che può lasciare il Diavolo al termine della stagione: il punto della situazione



Manca sempre meno alla riapertura del calciomercato. Fra pochi giorni anche il Milan, come tutte le altre squadre, potrà intervenire per provare a migliorare la propria rosa. La sessione invernale, però, non è mai stata considerata facile dagli addetti ai lavori.

Comprare è sempre stato più complicato e non è detto che il Diavolo lo faccia. Massimiliano Allegri ha bisogno di giocatori pronti e non dell’ennesima scommessa. Occorrono calciatori che possano dare una mano fin da subito: non è un segreto che il tecnico livornese vorrebbe un centravanti d’area di rigore e un difensore esperto da affiancare a Tomori, Gabbia, Pavlovic e De Winter.

Appare ovvio dunque che a far spazio, eventualmente, al nuovo centrale, sarebbe Odogu. In avanti invece l’indiziato numero uno è certamente Santiago Gimenez, ma le ultime dichiarazioni da parte dell’entourage e della famiglia, spingono a pensare che difficilmente farà le valigie a gennaio.

La dirigenza rossonera dovrà, comunque, essere brava a trovare le giuste opportunità, ma Igli Tare e Giorgio Furlani stanno lavorando anche ai rinnovi.

Calciomercato Milan, niente rinnovo e addio in estate: il punto della situazione

Negli ultimi giorni le attenzioni si sono spostate tutte su Mike Maignan, che d’altronde rappresenta la situazione più delicata. Sta vivendo una stagione d’oro, ma il prolungamento è in alto mare. I tifosi così come i compagni sperano che alla fine arrivi la firma. Sarebbe una grandissima notizia per tutto il popolo rossonero, che inizierà festeggiando i rinnovi di Fikayo Tomori e Alexis Saelemaekers.



Le due trattative sono vicinissime alla fumata bianca, soprattutto per l’inglese è ormai tutto fatto. Tra i calciatori che potrebbero firmare a breve, poi, c’è anche Rafa Leao, che sta convincendo proprio tutti e un nuovo contratto è pronto ad essere siglato.

Come Saelemaekers e Tomori, anche Ruben Loftus-Cheek ha un accordo in scadenza fra circa un anno e mezzo: al momento col centrocampista, però, non c’è alcuna trattativa in essere. Senza prolungamento, è evidente che il giocatore ex Chelsea avrebbe molte più possibilità di fare le valigie in estate. La Premier League è pronto a raccoglierlo, ma piace anche in Serie A, a Fiorentina e Lazio, oltre che in Saudi League, in Arabia Saudita. Il costo del cartellino? Ormai è dimezzato, sui 12 milioni di euro.

