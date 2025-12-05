Prezzo fissato, via dal Milan per 12 milioni di euro in estate

Le ultimissime sul futuro del calciatore che può lasciare il Diavolo al termine della stagione: il punto della situazione



Manca sempre meno alla riapertura del calciomercato. Fra pochi giorni anche il Milan, come tutte le altre squadre, potrà intervenire per provare a migliorare la propria rosa. La sessione invernale, però, non è mai stata considerata facile dagli addetti ai lavori.

Comprare è sempre stato più complicato e non è detto che il Diavolo lo faccia. Massimiliano Allegri ha bisogno di giocatori pronti e non dell’ennesima scommessa. Occorrono calciatori che possano dare una mano fin da subito: non è un segreto che il tecnico livornese vorrebbe un centravanti d’area di rigore e un difensore esperto da affiancare a Tomori, Gabbia, Pavlovic e De Winter.

Appare ovvio dunque che a far spazio, eventualmente, al nuovo centrale, sarebbe Odogu. In avanti invece l’indiziato numero uno è certamente Santiago Gimenez, ma le ultime dichiarazioni da parte dell’entourage e della famiglia, spingono a pensare che difficilmente farà le valigie a gennaio.

La dirigenza rossonera dovrà, comunque, essere brava a trovare le giuste opportunità, ma Igli Tare e Giorgio Furlani stanno lavorando anche ai rinnovi.

Calciomercato Milan, niente rinnovo e addio in estate: il punto della situazione

Negli ultimi giorni le attenzioni si sono spostate tutte su Mike Maignan, che d’altronde rappresenta la situazione più delicata. Sta vivendo una stagione d’oro, ma il prolungamento è in alto mare. I tifosi così come i compagni sperano che alla fine arrivi la firma. Sarebbe una grandissima notizia per tutto il popolo rossonero, che inizierà festeggiando i rinnovi di Fikayo Tomori e Alexis Saelemaekers.

Le due trattative sono vicinissime alla fumata bianca, soprattutto per l’inglese è ormai tutto fatto. Tra i calciatori che potrebbero firmare a breve, poi, c’è anche Rafa Leao, che sta convincendo proprio tutti e un nuovo contratto è pronto ad essere siglato.

Come Saelemaekers e Tomori, anche Ruben Loftus-Cheek ha un accordo in scadenza fra circa un anno e mezzo: al momento col centrocampista, però, non c’è alcuna trattativa in essere. Senza prolungamento, è evidente che il giocatore ex Chelsea avrebbe molte più possibilità di fare le valigie in estate. La Premier League è pronto a raccoglierlo, ma piace anche in Serie A, a Fiorentina e Lazio, oltre che in Saudi League, in Arabia Saudita. Il costo del cartellino? Ormai è dimezzato, sui 12 milioni di euro.