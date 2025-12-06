Bocciatura pesante, il Milan deve correre ai ripari: svolta a gennaio

Prestazione da dimenticare per il calciatore, che sta diventando sempre più un peso per i rossoneri: che guaio!

433 minuti, 346 in Serie A e 87 in Coppa Italia, per un solo gol segnato. E’ questo il bilancio di Christopher Nkunku. Un bilancio davvero negativo che non lascia intravedere la luce in fondo al tunnel per il francese, che pesa più di chiunque altro alle casse del Milan.

Nkunku, infatti, è stato acquistato per una cifra davvero importante: come riporta Calcio e Finanza, sono 37 milioni di euro già investiti dal Diavolo per prelevarlo dal Chelsea, più eventuali cinque di bonus. Lo stipendio, che percepisce l’ex Lipsia è invece di cinque milioni netti a stagione (9,25 milioni lordi). Nkunku così ha un valore stagionale di 16,65 milioni di euro.

Nessuno come il calciatore francese. E’ lui l’elemento più costoso della rosa del Diavolo. Il tanto bistrattato e criticato Rafa Leao, che di gol ne ha realizzato sei, costa al Milan ‘solamente’ dodici milioni.

Milan, un investimento fallimentare: Nkunku nel mirino

E’ dunque evidente come l’investimento oneroso fatto per acquistare Christopher Nkunku sia fin qui un vero e proprio fallimento. Un fallimento dal punto di vista economico e tecnico.

Resta, dunque, inspiegabile, come il Diavolo abbia deciso di spendere così tanti soldi per un elemento come Christopher Nkunku: d’altronde Allegri aveva chiesto un centravanti, un vero e proprio bomber. Il francese non ha queste caratteristiche ed era prevedibile che sarebbe diventato un problema.

Col passare del tempo, il francese potrebbe trasformarsi in una zavorra (il Milan spera proprio di no) della quale sarà complicato sbarazzarsi. La bocciatura non è ancora totale, ma in primavera si prenderà una decisione. Se dovesse continuare così, cederlo diventerebbe inevitabile così come trovare un sostituto.

Nkunku è ovviamente sotto esame, al pari di De Winter, che contro la Lazio non ha convinto così come Estupinan, tutti ai margini, tutti più lontani dal Milan nonostante i tantissimi soldi spesi. Poi c’è chi ha criticato la prestazione di Ricci, ma il suo futuro, al momento, è ben saldo al Diavolo.