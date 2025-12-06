Milan, obiettivo centravanti a gennaio: doppia occasione in Premier League

Continua la caccia all’attaccante del Milan per l’attaccante di gennaio, Tare vuole muoversi in anticipo. Due obiettivi dalla Premier League

Il Milan è alla ricerca di un attaccante per gennaio. Santiago Gimenez continua a non convincere, né Allegri e né la società, e si parla sempre più insistentemente di un addio. Niccolò Ceccarini su TMW fa chiarezza in merito alle possibili mosse dei rossoneri e indica soprattutto un nome per quanto riguarda gli acquisti. Il Milan, secondo il giornalista, vuole affrettare i tempi. La posizione su Gimenez sembra sempre più lontana dall’Italia, nonostante le dichiarazioni recente dell’agente Rafaela Pimenta. Igli Tare ha già da tempo avviato una ricerca di un attaccante che soddisfi le caratteristiche richieste da Allegri.

Due obiettivi dalla Premier League

Il riferimento principale è Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace con contratto al 2027. Ceccarini sottolinea come il giocatore guardi con interesse alla Serie A e come il Milan abbia già iniziato a valutare margini e costi dell’operazione. La società inglese non apre facilmente, ma una proposta consistente potrebbe modificare la situazione.

In parallelo proseguono i contatti su Niclas Fullkrug, elemento seguito con continuità da settimane. Il centravanti del West Ham rimane una pista concreta, con una valutazione complessiva accessibile rispetto ad altre opzioni. Tare continua il lavoro su più tavoli, osservando soluzioni diverse per mantenere flessibilità nei tempi e negli investimenti. La necessità di inserire un profilo strutturato non viene considerata rinviabile: è un fattore chiave per poter pensare concretamente allo Scudetto.

Gli altri nomi

L’analisi dell’esperto di mercato include anche altri nomi. Da Fabio Silva a Panichelli, fino a Burkardt, le alternative non mancano. Sul fronte italiano resta vivo l’interesse per Pellegrino del Parma, classe 2001, apprezzato per valore attuale e potenziale (come gli altri citati). In ogni caso, il Milan ha fretta e presto presto scioglierà le riserve, ma il punto fondamentale è l’uscita di Gimenez. Senza la cessione del messicano, difficilmente il Milan farà un investimento importante. Lo stesso vale anche per la difesa: senza l’uscita di Odogu, che ha qualche possibilità di andare in prestito, non arriverà un altro difensore.