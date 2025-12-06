Niente riscatto, lo rispediscono al Milan già a gennaio

Un calciatore rossonero ceduto in prestito nel mercato estivo 2025 non sta convincendo: ecco le ultime news.

Durante la scorsa sessione di calciomercato ci sono stati tanti cambiamenti al Milan, con numerose operazioni in entrata e in uscita. Ci sono dei giocatori che sono partiti in prestito con diritto di riscatto e le cui prestazioni sono sotto osservazione.

Nell’ultimo periodo si è spesso parlato di Samuel Chukwueze, che finalmente sta brillando con la maglia del Fulham. 2 gol e 2 assist nelle ultime 3 partite di Premier League, se il suo rendimento continuerà ad essere di questo livello il club londinese lo riscatterà a fine stagione. Nel caso, il Milan dovrebbe incassare circa 28 milioni di euro. Un bell’incasso, una buona plusvalenza per il bilancio. Ma c’è anche chi, a differenza dell’esterno nigeriano, sta faticando a mettersi in evidenza positivamente.

Calciomercato Milan, caso Musah: la situazione

Yunus Musah si era trasferito all’Atalanta con la fiducia di poter finalmente dimostrare il suo valore, dopo un biennio non convincente al Milan. A Bergamo diversi giocatori che non avevano brillato altrove sono riusciti a rinascere, però con l’addio di Gian Piero Gasperini la situazione è cambiata. Ivan Juric ha faticato ed è stato esonerato, con Raffaele Palladino che è subentrato e che vuole riportare la Dea ai fasti delle passate stagioni.

Musah ha collezionato 11 presenze con la maglia nerazzurra, un totale di 317 minuti in campo. Solo 2 volte è partito da titolare, 1 in Serie A e 1 in Champions League. Tra campionato e Coppa Italia è reduce da ben 5 partite trascorse in panchina, nelle ultime 8 partite sono 7 quelle in cui è rimasto a guardare: solo 8 minuti in campo nell’1-1 contro il Milan a Bergamo.

Sicuramente Musah non è contento della sua situazione e dovrà impegnarsi di più per convincere Palladino a dargli spazio. Se non dovesse esserci un cambiamento, non è escluso che l’Atalanta possa chiamare il Milan per proporre una restituzione del centrocampista americano, approdato in nerazzurro in prestito oneroso da 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 23-25.

In tal caso, da capire quale sarebbe la risposta del Milan. Il centrocampo è un reparto nel quale Massimiliano Allegri è al completo in questo momento, anche se è vero che Musah potrebbe giocare anche da esterno e non solo essere un’alternativa alle mezzali. Da sottolineare che l’ex Valencia ha bisogno di giocare per non rischiare di perdere la convocazione per il prossimo Mondiale, che si giocherà proprio nei “suoi” Stati Uniti.